AK Parti’de listeler tamam! Kabinenin tüm üyeleri milletvekili adayı olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün İstanbul, Ankara ve İzmir listelerine son şeklini verdiği, listelerde son ana kadar bir değişiklik olmazsa 3 dönem kuralını istisnasız uyguladığı belirtildi. Partide daha önce alınan kararla 24., 26. ve 27. dönemi kapsayan 3 döneme takılan bazı milletvekilleri, 25’inci dönemde aday olmamalarını gerekçe göstererek 3 dönem kuralına takılmadıklarını söyledi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu esprili bir dille reddettiği öğrenildi.

BAKANLARA ‘İZİN’ ÇIKMADI

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Ankara’dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kayseri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul ya da Karadeniz illerinden, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Şanlıurfa’dan, Çevre Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun İstanbul’dan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Hatay’dan, Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya’dan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in İzmir’den, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Aydın’dan birinci sıradan aday yapılabileceği konuşuluyor. Ayrıca, bazı bakanların Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milletvekili adayı olmamak için izin istediği, ancak Erdoğan’ın “Hepiniz aday olacaksınız” dediği öğrenildi.

GENEL KURULA KATILMAYANLAR

AK Parti’de mevcut milletvekillerinin durumu da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Hakkımı helal etmiyorum’ diyerek, Meclis’te, Genel Kurul çalışmalarına katılmayan milletvekillerinin ismini istemişti. Erdoğan’ın bu isimlerin üstünü çizdiği, Genel Kurul çalışmalarına aralıksız katılan milletvekillerinin ise listede yeniden yer aldığı öğrenildi. Yine, vekil olmak için istifa eden 26 il başkanının tamamının kendi illerinden aday gösterildiği de ifade edildi. Bu kapsamda, AK Parti’de değişimin yüzde 60’ın üzerinde olduğu aktarıldı. AK Parti listeleri 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildiği anda partinin internet sitesinden de yayımlanacak.

40 İLE GİDECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bayramdan sonra 14 Mayıs’a kadar 40 ile gideceği kaydedildi. Erdoğan’ın deprem bölgelerinde miting yapmamasına dair alınan kararda da henüz bir değişikliğin olmadığı öğrenildi.

BAHÇELİ’YLE LİSTE ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün, seçimde ortak liste gündemiyle bir görüşme yapması bekleniyor.

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50 PUAN VE ALTI ALANLAR ELENDİ

AK Parti, milletvekili olmak isteyen 6 bin 25 aday adayı ile yüz yüze mülakat yapmıştı. Puanlama sistemine göre yapılan mülakatlar sırasında, 50 puan ve altı alan adayların elendiği, 100 puana yakın adayların ise liste başına alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduğu öğrenildi.

KABİNE ADAY

Kabinenin tüm üyeleri seçimde Milletvekili adayı olacak. Bazı bakanların Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milletvekili adayı olmamak için izin istediği, ancak Erdoğan’ın “Hepiniz aday olacaksınız” dediği öğrenildi.

CNN