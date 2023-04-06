  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gençlere 2 bin lira bayram harçlığı verilecek!

Tuzla Belediye Başkanı'ndan Türkiye'yi turlayan İmamoğlu'na çağrı: Come to İstanbul

Türkiye üretti komşu ülke hayran kaldı: O bölgeler MEMATT'lar ile mayından temizleniyor

Fitch'ten Türkiye açıklaması! Az önce dünyaya duyurdu: Deprem sonrası, beklentilerimizden daha iyi

Gözü doymak bilmiyor! Tunç Soyer bu kez de İstanbul’daki arsayı satışa çıkardı

Rusya ve Ukrayna savaşı aylardır sürerken Putin'in yeni askeri ortaya çıktı! 'Robo-Batman' dikkat çekti

Saniyeler için torniston! Kılıçdaroğlu'nun vaatlerindeki çelişki

Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu şimdiden 55 milyar lira para kazandırdı: Akkuyu'da işler hızlanıyor

Aylardır sokaklarda ‘millilik’ şovu yapıyormuş Kemal istedi Mustafa geri vitese taktı
Gündem AK Parti’de listeler tamam! Kabinenin tüm üyeleri milletvekili adayı olacak
Gündem

AK Parti’de listeler tamam! Kabinenin tüm üyeleri milletvekili adayı olacak

Yeniakit Publisher
2023-04-06 08:04:00 -
AK Parti’de listeler tamam! Kabinenin tüm üyeleri milletvekili adayı olacak

AK Parti’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan üst komisyon milletvekili listelerini büyük ölçüde tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Ankara’dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kayseri’den, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Aydın’dan birinci sıradan aday yapılabileceği konuşuluyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün İstanbul, Ankara ve İzmir listelerine son şeklini verdiği, listelerde son ana kadar bir değişiklik olmazsa 3 dönem kuralını istisnasız uyguladığı belirtildi. Partide daha önce alınan kararla 24., 26. ve 27. dönemi kapsayan 3 döneme takılan bazı milletvekilleri, 25’inci dönemde aday olmamalarını gerekçe göstererek 3 dönem kuralına takılmadıklarını söyledi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu esprili bir dille reddettiği öğrenildi.

BAKANLARA ‘İZİN’ ÇIKMADI

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Ankara’dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kayseri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul ya da Karadeniz illerinden, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Şanlıurfa’dan, Çevre Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun İstanbul’dan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Hatay’dan, Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya’dan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in İzmir’den, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Aydın’dan birinci sıradan aday yapılabileceği konuşuluyor. Ayrıca, bazı bakanların Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milletvekili adayı olmamak için izin istediği, ancak Erdoğan’ın “Hepiniz aday olacaksınız” dediği öğrenildi.

GENEL KURULA KATILMAYANLAR

AK Parti’de mevcut milletvekillerinin durumu da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Hakkımı helal etmiyorum’ diyerek, Meclis’te, Genel Kurul çalışmalarına katılmayan milletvekillerinin ismini istemişti. Erdoğan’ın bu isimlerin üstünü çizdiği, Genel Kurul çalışmalarına aralıksız katılan milletvekillerinin ise listede yeniden yer aldığı öğrenildi. Yine, vekil olmak için istifa eden 26 il başkanının tamamının kendi illerinden aday gösterildiği de ifade edildi. Bu kapsamda, AK Parti’de değişimin yüzde 60’ın üzerinde olduğu aktarıldı. AK Parti listeleri 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildiği anda partinin internet sitesinden de yayımlanacak.

40 İLE GİDECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bayramdan sonra 14 Mayıs’a kadar 40 ile gideceği kaydedildi. Erdoğan’ın deprem bölgelerinde miting yapmamasına dair alınan kararda da henüz bir değişikliğin olmadığı öğrenildi.

BAHÇELİ’YLE LİSTE ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün, seçimde ortak liste gündemiyle bir görüşme yapması bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

50 PUAN VE ALTI ALANLAR ELENDİ

AK Parti, milletvekili olmak isteyen 6 bin 25 aday adayı ile yüz yüze mülakat yapmıştı. Puanlama sistemine göre yapılan mülakatlar sırasında, 50 puan ve altı alan adayların elendiği, 100 puana yakın adayların ise liste başına alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduğu öğrenildi.

KABİNE ADAY

Kabinenin tüm üyeleri seçimde Milletvekili adayı olacak. Bazı bakanların Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milletvekili adayı olmamak için izin istediği, ancak Erdoğan’ın “Hepiniz aday olacaksınız” dediği öğrenildi.

CNN

 

AK Parti'den Finlandiya'ya NATO tebriği
AK Parti'den Finlandiya'ya NATO tebriği

Siyaset

AK Parti'den Finlandiya'ya NATO tebriği

AK Parti'ye iğrenç benzetme! Tam bir rezillik
AK Parti'ye iğrenç benzetme! Tam bir rezillik

Medya

AK Parti'ye iğrenç benzetme! Tam bir rezillik

100 oy toplayamayacak profesör etiketlilere bakın! Şimdi gelin de AK Parti iktidarda deyin
100 oy toplayamayacak profesör etiketlilere bakın! Şimdi gelin de AK Parti iktidarda deyin

Siyaset

100 oy toplayamayacak profesör etiketlilere bakın! Şimdi gelin de AK Parti iktidarda deyin

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e zehir zemberek sözler!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e zehir zemberek sözler!

Siyaset

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e zehir zemberek sözler!

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gültekin

Sayın Reisim, millet vekillerin şimdiden vatana, millete hayırlı olsun deriz, ancaki henüz açıklanmadıkları için bilemiyoruz, ancak, telefonlarına bakmayan, geri dönmeyen, halkın sorunlarıyla ilgilenmeyen, en önemlisi masa adamlarını asla vekil yapmayınız, vekillerinizi halkın arasından seçiniz ki gerçek halkın vekili olsunlar, bu sadece vekillik bazında değil, teşkilat bazında da böyle yapınız ki ve millet geleceğe güvenle baksınlar.

halil baba

3600 ek göstergenin sadece 4 meslek grubuna verilmesi diğer fakülte mezunu emekli memurlara hele özellikle ülkenin yapı taşı teknik hizmetler sınıfına verilmemesi sorun olarak ortada bekliyor.Bu sorun halolmadan seçime gitmemeli Ak parti.Bir dost tavsiyesi
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23