AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ateşkes çağrılarına tepki: Bu bir çifte standart
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulunuyor.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik çarpıcı açıklamalarda bulunuyor;
Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya il kongrelerimize katılacak.
Kongre sürecimizin hayırlı olmasını diliyoruz. 407 gün oldu HDP önündeki aileler vicdan nöbetinden ayrılmadılar.
Evladına kavuşan aile sayısı 18'e yükseldi. Kimsenin buradaki evlat nöbetine sessiz kalmaması gerekir.
Ateşkes çağrılarına sert tepki
Ermenistan saldırdığı zaman sesi çıkmayanlar, Azerbaycan topraklarını almak için gücünü gösterdiğinde ateşkes çağrıları geldi. Bu bir çifte standart göstergesidir.
Erken seçim açıklaması
Erken seçim Cumhur İttifakı açısından söz konusu değildir. Seçim demek siyasetçinin enerjisini başka bir alana kaydırması demek. Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de böyle bir mücadele verilirken neyi akamete uğratmak olduğunu vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum..