AK Parti Sözcüsü Çelik'ten maç tepkisi
Göztepe-Altay maçında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gerekli cezanın verileceğine inandığını söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylar sonrası açıklama yaptı. Çelik, "Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz. Hukuki süreci takip edeceğiz" dedi.
Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, "Göztepe-Altay maçında yaşanan hadiseler hepimizi çok üzdü. Yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz. Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz. Hukuki süreci takip edeceğiz. Spor barıştır, kardeşliktir, centilmenliktir." dedi.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatmış, fişek benzeri bir maddenin isabet etmesi sonucu yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine ambulanslar sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmuş, daha sonra müsabaka tatil edilmişti.