AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İmamoğlu yorumu: Pazarlık yapıyor

Değişime reform, demokratikleşme, vizyon anlamı yükleriz. CHP değişim daha önce yasaklıydı. Statükonun partisi. Şimdi denetimli serbestliğe geçti konu. Geçen kimin nasıl konuşacağına dair bir bildiri yayınlamışlar. Ben burada şunu arıyorum. Değişim diyenler içerisinde kim demokratik perspektifini, reform siyasetini koyuyor masaya? Birisi var, 6'lı Masa kurduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ağır bir yenilgi aldı. Seçimin ilk turunda terör örgütlerinin destek açıklamaları karşısında 'Siz kim oluyorsunuz bize destek veriyorsunuz' yaklaşımına girmedi. İkinci turda Avrupa'daki aşırı partinin sloganları sayın Kılıçdaroğlu'nun sloganı haline gelmiş. Burada bir navigasyon problemi var. Hangi yöne dönecekler? Sayın İmamoğlu değişim talep ediyor. Sayın İmamoğlu 14 Mayıs akşamı çıktı '13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına konuşuyoruz' dedi. Daha sandıklar sayılıyor, millet iradesi tecelli etmemiş. Bu bir hata değil. Nasıl olur da bir siyasetçi sandık sonucu ortaya çıkmadan sonucu ilan eder.

"Bu talep değişim değil pazarlık"

Sayın İmamoğlu aşırı cinsiyetçi söylemi, kendi partisi içinde bir il başkanına kullandı. Bu bir değişim talebi değil. İstanbul belediye başkanlığına yeniden aday olmakla ilgili bir pazarlık olduğunu düşünüyorum. Geçmişte değişim dönemlerde siyaset yapmış kişiler birtakım belgeler, raporlar yayınlardı. Bir gayret olurdu. Üçüncü değişim talep eden Avrupa'da faşist siyasi hareketleri takip eden bir belediye başkanı Ankara'ya yürüyor. Bunun nesi değişim? Şu ana kadar bir kişi siyasi perspektif koyduğunu söyleyebilir mi? Bu bir siyasal değişim tartışması değil. Siyasal değişim reform, demokratik talep ve vizyon barındırır. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, "Ben büyük değişim gerçekleştirdim. İlk defa AK Partililer seçimi kazanıp kazanamayacaklarına dair tereddüde düştüler" diyor. Seçimi kaybetmiş ama neymiş AK Parti'de tereddüt oluşturmuş. Bu büyük değişimmiş. Gerekirse 16 Masa kurarım diyor. Buradan bir perspektif çıktı mı? Oradan çıkan milletvekilleri CHP'nin Meclis Başkanı adayına dahi oy vermedi. Defalarca seçim kaybetmiş birisi bu kadar 'o koltuktan git' diyorlar. Koltukta kalıp demokrat oluyor. Girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanımıza diktatör diyor. CHP tüm eleştirileri zihniyet üzerinden mi yapıyor aldıkları sonuç üzerinden mi yapıyor? Sayın Cumhurbaşkanımız çok yüksek siyasal katılımlarla elde ediyor?

ÖNE ÇIKAN VİDEO