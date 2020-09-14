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Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıyı kınadı
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıyı kınadı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:54:04 -
AK Parti Sözcüsü Çelik, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıyı kınadı

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyadaki tüm muhtaçların ve mazlumların kardeşi Kızılaya yapılan alçak saldırıyı kınadığını belirtti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Suriye'nin El-Bab bölgesinde insani yardım için bulunan Kızılay ekibimize açılan ateş sonucu bir Kızılay personelimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı, aynı zamanda uluslararası hukuku da hedef almıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz."

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