  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 23:04:01 -
AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

RİZE (AA) - AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avcı'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Kıymetli Milletvekilimiz Muhammed Avcı'nın koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbim şifalar versin, tez zamanda eski sıhhatine kavuşmayı nasip eylesin." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kalleş saldırı: 2 asker şehit oldu, 6 asker ise yaralandı
Gündem

Kalleş saldırı: 2 asker şehit oldu, 6 asker ise yaralandı

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesinde düzenlenen kalleş terör saldırıda 2 jandarma personeli ve..
Erdoğan ve Aliyev'den tarihi imza
Gündem

Erdoğan ve Aliyev'den tarihi imza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev, ortak basın toplantısı düzenledi.
Altını olan vatandaşlar dikkat: Eğer bu olursa...
Ekonomi

Altını olan vatandaşlar dikkat: Eğer bu olursa...

Yatırımcılar son aylarda yaşanan hareketliliğin ardından altın fiyatları konusunda son dakika gelişmelerini takip ederek, "Altın fiyatları i..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay