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Aktüel AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığına Servet Türkayık yeniden seçildi
Aktüel

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığına Servet Türkayık yeniden seçildi

Yeniakit Publisher
2020-11-15 16:51:33 -
AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığına Servet Türkayık yeniden seçildi

ANKARA (AA) - AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığına, Servet Türkayık yeniden seçildi.

AK Parti Pursaklar İlçe Teşkilatının 7. Olağan Kongre süreci tamamlandı.

Mevcut başkan Türkayık, kongrede 156 oy alarak yeniden ilçe başkanı oldu.

Kongreye, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Arife Polat Düzgün, Emrullah İşler, Orhan Yegin, Nevzat Ceylan, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile partililer katıldı.

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