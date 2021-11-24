AK Parti kurmaylarından döviz açıklaması!

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre dün gün boyu küçük gruplar halinde toplanan AK Parti kurmayları, dövizdeki dalgalanmayı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘yeni ekonomi modeli’ne yönelik piyasaların verdiği geçici tepki olarak yorumladı. Erdoğan’ın pazartesi günkü kabine toplantısındaki “Karşımızdaki bu tablo bizi bir tercihe zorlamıştır. Ya ülkemizde eskiden beri hakim olan anlayışı sürdürerek yatırımdan, üretimden, büyümeden, istihdamdan vazgeçecektik ya da kendi önceliklerimize göre yolumuza devam ederek tarihi bir mücadeleyi göze alacaktık” açıklamasına dikkat çeken AK Partililer, ‘kur baskısına direnerek’, düşük faiz ile yatırımın teşvik edileceği bir ekonomi modelinin denenmesi kararı alındığını vurguladı. Kurdaki dalgalanmanın bir süre sonra belli bir noktada duracağını ifade eden AK Parti kurmayları, faizin düşük tutulmasıyla yatırımın teşvik edilmesinin hedeflendiği, bunun da üretim ve istihdam olarak ekonomiye yansıyacağını kaydetti.

"Beş-altı ay sonra ekonomiye olumlu yansıyacak"

AK Partililere göre, bu politika beş-altı ay sonra ekonomiye olumlu yansıyacak. Merkez Bankası’nın bu aşamadan sonra faiz yükseltmesinin söz konusu olmayacağını ifade eden AK Partililer, olumlu sonuç alınması için dar gelirli kesimleri rahatlatacak adımların da yeni yılla beraber atılacağı beklentisini dile getirdi.