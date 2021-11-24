  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaya ilan ettiler! Tarih verdiler… Yüzen şehir geliyor

Keşke avukat değil çoban olsaydın! CHP'li Tanal'ın "öğretmen maaşı" çıkışı pes dedirtti

İmamoğlu şimdi de "dolar"ı bahane etti

Altın için tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil bombayı saldı! Öyle bir rakam verdi ki: Bunu ilk kez duyacaksınız

Algı ve ‘yağ’cılık bir arada! Meral Akşener Öğretmenler Günü'nde de boş durmadı

Terör baronu Demirtaş, muhalefetin alayına yol çizdi! Kandil’in yol haritasına bakalım ne diyecekler!

Hortumcu Cem Uzan'dan ekonomi açıklaması!

Mehmetçiğe "işgalci" denilen FOX Haber'de şov

'Erdoğan askerlere karşı arkamda durdu' diyordu! Dolar yükselince gemiyi terk etti

İslam'ın ilerleyişini hazmedemediler! Kafirlerin ekonomik boykotu 3 yıl sürdü
Ekonomi AK Parti kurmaylarından döviz açıklaması!
Ekonomi

AK Parti kurmaylarından döviz açıklaması!

AK Parti kurmayları, kurdaki dalgalanmanın bir süre sonra belli bir noktada duracağını ifade etti. Faizin düşük tutulmasıyla yatırımın teşvik edilmesinin hedeflendiğini, bunun da üretim ve istihdama katkı sağlayacağını kaydeden AK Partililer, bu politikanın beş-altı ay sonra ekonomiye olumlu yansıyacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 17:13:00 -
AK Parti kurmaylarından döviz açıklaması!

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre dün gün boyu küçük gruplar halinde toplanan AK Parti kurmayları, dövizdeki dalgalanmayı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘yeni ekonomi modeli’ne yönelik piyasaların verdiği geçici tepki olarak yorumladı. Erdoğan’ın pazartesi günkü kabine toplantısındaki “Karşımızdaki bu tablo bizi bir tercihe zorlamıştır. Ya ülkemizde eskiden beri hakim olan anlayışı sürdürerek yatırımdan, üretimden, büyümeden, istihdamdan vazgeçecektik ya da kendi önceliklerimize göre yolumuza devam ederek tarihi bir mücadeleyi göze alacaktık” açıklamasına dikkat çeken AK Partililer, ‘kur baskısına direnerek’, düşük faiz ile yatırımın teşvik edileceği bir ekonomi modelinin denenmesi kararı alındığını vurguladı. Kurdaki dalgalanmanın bir süre sonra belli bir noktada duracağını ifade eden AK Parti kurmayları, faizin düşük tutulmasıyla yatırımın teşvik edilmesinin hedeflendiği, bunun da üretim ve istihdam olarak ekonomiye yansıyacağını kaydetti.

"Beş-altı ay sonra ekonomiye olumlu yansıyacak"

AK Partililere göre, bu politika beş-altı ay sonra ekonomiye olumlu yansıyacak. Merkez Bankası’nın bu aşamadan sonra faiz yükseltmesinin söz konusu olmayacağını ifade eden AK Partililer, olumlu sonuç alınması için dar gelirli kesimleri rahatlatacak adımların da yeni yılla beraber atılacağı beklentisini dile getirdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanser Tarama Programları Paneli’ düzenlendi
Kadın - Aile

Kanser Tarama Programları Paneli’ düzenlendi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü tarafınd..
Asgari ücrette uzlaşma sinyali! Beklenen rakam...
Ekonomi

Asgari ücrette uzlaşma sinyali! Beklenen rakam...

Asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı merakla takip edilirken hükümet ve işverenlerin birçok konuda uzlaştığı ve rakamın erkenden açıkl..
Komşuda 25 Kasım gelişmesi! Türkiye varken adım atacaklar mı?
Dünya

Komşuda 25 Kasım gelişmesi! Türkiye varken adım atacaklar mı?

Irak'a yakın uzman isimler, Peşmergenin yarın itibariyle Kerkük'e gireceği yönündeki iddialarının Kürt yönetiminin pazarlık kozu olduğunu an..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay