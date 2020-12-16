AK Parti, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sundu

TBMM (AA) - SİNAN USLU - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AA muhabirine, kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin 43 maddeden oluştuğunu belirten Muş, teklifin, kitle imha silahlarının yayılması ile terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda çeşitli düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Türkiye'nin uluslararası kuruluşların üyesi olduğunu, bu anlamda dünyada hem terörizmin finansmanının hem de kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesiyle ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını söyleyen Muş, "Bu bağlamda biz de iç hukukumuzda bir düzenleme yapıyoruz. Bu düzenlemelerle Türkiye bu yönde çok daha etkin bir mücadele ortaya koymuş olacak. Uluslararası normlara uygun şekilde, dünyanın bugün itibarıyla bu mücadelede geliştirdiği yöntemleri de içine alacak şekilde bir düzenleme yapmış olacağız." dedi.

Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik düzenlemelere işaret ederek, bu kapsamda Birleşmiş Milletler'in bazı yaptırımları olduğunu belirten Muş, teklifin, bu anlamda finansman sağlayanların veya destek verenlerin, mal varlıklarının dondurulmasına cevaz verecek düzenlemeleri içerdiğini bildirdi.

Türkiye'de terörizmin finansmanı noktasında yargı kararlarıyla yani Yargıtay tarafından terör örgütü olduğu kesinleştikten sonra bu örgütlere finansman sağlayanların tespiti halinde mekanizmaların ortaya çıkacağını anlatan Muş, şöyle konuştu:

"Bu idari mekanizmalar, finansman sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin tespiti halinde burada bir iç dondurmaya gidebilecek, yani bunların finansal varlıklarını dondurmaya gidecek. Bu karar verildikten sonra da hızlı şekilde, 48 saat içinde mahkemeye sunuluyor ve mahkeme de 5 gün içinde karar veriyor. Buradaki maksadımız, terörün finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde daha etkin çalışma ortaya koyabilmek. Teklif, aynı şekilde terörizmin finansmanı, uyuşturucu, kara para aklanması gibi meselelerde derneklerin, bu işin içine girdiğinin tespiti halinde buradaki dernek yöneticilerinin görevden uzaklaştırılması ve dernek faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması gibi bir düzenlemeyi de içeriyor."

Terör örgütlerinin sosyal medya, internet üzerinden hem kendilerine örgüt üyesi devşirme hem de finans sağlama konusunda çeşitli aktivitelerde bulunabildiğine dikkati çeken Muş, "Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye de burada daha etkin mücadele etme konusunda, bu internet sayfalarının veya hesapların kapatılmasına yönelik daha hızlı adımlar atacak bir düzenleme yapmış olacağız." dedi.

- "Halka açık olmayan anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetleri kaydileştirilecek"

Teklifin, halka açık olmayan anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin takip edilmesine yönelik düzenleme de içerdiğini belirten Muş, "Halka açık olmayan hamiline yazılı pay sahipliği senetlerinin kaydileştirilmesiyle alakalı bir düzenleme getiriyoruz. Türkiye'de şirketlerin, hamiline yazılı pay sahipliği senetleri var. Dolayısıyla bunlara bir geçiş süreci de koyuyoruz, 1 yıllık süre öngörüyoruz. Bu süre içinde bunların kaydileştirilmesini düzenlemeyle getirmiş olacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

Düzenleme yasalaştıktan sonra 1 Nisan'a kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) bir görev verilmiş olacağına işaret eden Muş, "MKK bir database oluşturacak ve 1 Nisan'dan itibaren 2021'in sonuna kadar şirketler, şahıslar, ellerindeki hamiline yazılı bu pay sahipliklerini kaydileştirmiş olacak. Buna yönelik düzenlemeler içeriyor. Türkiye, Meclis'imizin uygun görmesi halinde bu düzenlemeyle bu alanlarda daha etkin mücadele imkanına sahip olacak." diye konuştu.

Kanun teklifinin görüşme takvimine ilişkin soruya Muş, "Komisyon çalışmaları öne alınabilir mi? Siyasi parti grupları buna rıza gösterirlerse bu süreler tabii ki daha erkene çekilebilir. Bununla alakalı bir görüşmemiz olacak. Diğer siyasi partilerle de zaten bu düzenlemeyle alakalı öncesinde bir görüşme de yapmış olduk." karşılığını verdi.



















