AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı:

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şenocak, mesajında, milletin istiklal ve özgürlüğünün sembolü olmuş, egemenliğin millete ait olduğunu bir yönetim şekli olarak kayıt altına almış cumhuriyetin 97. kuruluş yıl dönümünü iftiharla idrak ettiklerini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla beraber şanlı kurtuluş mücadelesi veren kadroların, 29 Ekim 1923'te ilan ettikleri cumhuriyetin bugün de aynı ideallere sahip yeni nesillerin omuzlarında yükselmeye devam ettiğini aktaran Şenocak, cumhuriyeti, çağın gerekleri karşısında sürekli güncelleştirip geliştirmek ve evrensel demokrasinin değerleriyle taçlandırmanın, asla vazgeçilemeyecek hedeflerin başında geldiğine işaret etti.

Bayram Şenocak, mesajında, "Şuna içtenlikle inanıyoruz ki, cumhur olmadan cumhuriyet olmaz. Cumhuriyeti sevmek, cumhuru sevmektir. Cumhuriyete sahip çıkmak, laf ve slogan üretmekle değil, Türkiye'yi çağdaş bir değişim ve dönüşüm anlayışı içinde büyük projelerle buluşturmak, büyük ufuklara taşımakla olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Her zaman inandık; bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılıp birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi her şeyin üstünde tuttuğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur." ifadesini kullanan Şenocak, şunları kaydetti:

"Türkiye, gerek sınırları içinde gerek sınırları dışında, birliğine göz diken, topraklarını parçalamaya çalışan ve güvenliğini tehdit etmeye yeltenen her çabayı, her oluşumu kaynağında bertaraf etmeye, her emperyalist oyunu bozmaya muktedirdir. Nitekim son dönemlerde ülkemizi ve bağımsızlığımızı hedef alan bütün kirli planlar, güçlü bir devlete yaraşır şekilde bertaraf edilmiş, Türkiye küresel dengelerin değiştiği, dünyanın yeni bir çağa evrildiği bir süreçte, gerek başarılı yönetimi gerek dinamik ekonomisi gerekse tarihsel derinliğiyle dünyanın en çok konuşulan ülkelerinden biri haline gelmiştir."

Şenocak, bazılarının bundan rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Türkiye'yi durdurmak için her zeminde yeni yeni oyunlar sahneye koymak istemektedirler. Tarih boyunca milli olanla insanlığın evrensel değerlerini meczetmeyi medeniyetinin temel niteliği yapmış milletimiz, nasıl ki milli mücadelenin en zor şartlarında dahi özgürlük ve bağımsızlığından feragat etmemiş ve tarihe şeref levhası olarak geçen bir var olma şuuru ortaya koymuşsa, bundan sonra da maruz bırakılmak istendiğimiz her saldırıyı, her sıkıntıyı, her karanlık oyunu aynı şuurla aşacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye üzerinden karanlık emelleri bulunanların, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece hayalleriyle baş başa kalacağına işaret eden Şenocak, mesajını şöyle tamamladı:

"Türkiye, iki yüzlülüğün, insanı yok sayan küresel ihtirasların, adalet, barış demokrasi gibi kavramların sadece retorikten öteye geçmediği bu zalim çağda, hakkın, adaletin, barışın ve vicdanların sesi olmaya devam edecektir. İnşallah cumhuriyetimizin 100. yılı ile ilgili olarak önümüze koyduğumuz hedefleri de 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizi de aynı ruhla ve çok çalışarak, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizi her şeyin üstünde tutarak bir bir gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, cumhuriyeti kurarak bize emanet eden bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, cumhuriyetimizin 97. yılının ülkemiz, kardeşlik coğrafyamız ve insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."