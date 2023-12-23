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Gündem AK Parti ile MHP'den yerel seçim kararı
Gündem

AK Parti ile MHP'den yerel seçim kararı

Yeniakit Publisher
2023-12-23 09:27:00 -
AK Parti ile MHP'den yerel seçim kararı

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP, yerel seçim için mutabakata vardı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "30 büyükşehirden 28'in AK Parti, 2'sinde ise MHP aday çıkaracak" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhur İttifakının yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacağını bildirdi.

Yıldız, MHP Genel Merkezinde yaptığı açıklamada, AK Parti ve MHP arasında yapılacak işbirliğinin esaslarını görüşmek üzere 26 Ekim 2023'te başlayan sürecin bugün yapılan 13. toplantı ile nihayete erdiğini söyledi.

Her zaman olduğu gibi "önce ülkem ve milletim" düsturuyla ele alınan konuların karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde tam bir mutabakat ve uyum içinde sürdürüldüğünü vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde işbirliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlığında ise AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki parti ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılması geri kalan 29 il merkezinde işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat'ta AK Parti adayının, Sögüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur."

Yıldız'a, Mahalli İdareler Seçimi Müzakere heyetinde MHP adına yer alan Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de eşlik etti.
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