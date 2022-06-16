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Siyaset AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan ezan yasağı paylaşımı!
Siyaset

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan ezan yasağı paylaşımı!

CHP’nin iktidar olduğu dönemde, Türkiye’de 18 yıl boyunca ezanı aslından okumak yasaklanmıştı. Ezan-ı Muhammediye’nin 18 yıllık bir garabetten sonra tekrar aslına rücû ettirilişinin 72. yıldönümü dolayısıyla AK Parti Grup başkanvekili Yılmaz Tunç, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 14:13:00 -
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan ezan yasağı paylaşımı!

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Grup başkanvekili Yılmaz Tunç, resmi sosyal medya hesabından ezan yasağının kaldırıldığı yıl dönümünde ilişkin paylaşımda bulundu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz Tunç, "Bugün; Ezan Yasağının sona erdiği, 18 yıllık esaretin bittiği, prangaların atıldığı gününün 72. yıl dönümü. Ezan yasağını kaldırarak milletimizi ezanıyla buluşturan merhum Başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

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