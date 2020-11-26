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Aktüel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Akıncı Üssü davası kararına ilişkin değerlendirme:
Aktüel

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Akıncı Üssü davası kararına ilişkin değerlendirme:

"Adalet yerini buldu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. FETÖ'cü hainler hak ettikleri cezayı aldı. Bu hainlere karşı mücadelemiz her alanda devam edecek"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:56:00 -
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Akıncı Üssü davası kararına ilişkin değerlendirme:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akıncı Üssü davası kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, adaletin yerini bulduğunu belirtti.

Kurtulmuş, Twitter'dan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen karara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Adalet yerini buldu." ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. FETÖ'cü hainler hak ettikleri cezayı aldı. Bu hainlere karşı mücadelemiz her alanda devam edecek." değerlendirmesine yer verdi.

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