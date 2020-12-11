AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, gazetecilerle bir araya geldi:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye, Karabağ'ın yeniden canlandırılması ve yeniden ayağa kaldırılması için her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir." dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneğince Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen "Anadolu Sohbetleri Gazetecilerle Buluşma" programına katılan Kurtulmuş, burada açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, Azerbaycan topraklarının Ermenistan işgalinden kurtarılması dolayısıyla Azadlık Meydanı'nda dün düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nin herkesin göğsünü kabarttığını söyledi. Azerbaycan'ın kararlılığı ve Türkiye'nin de her sahada Azerbaycan'a verdiği büyük destek sonucu, Azerbaycan'ın Karabağ'daki işgalci Ermeni gruplarını aşağı yukarı bir buçuk aylık bir sürede bölgeden çıkardığını anımsatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük bir zafer elde ettiler. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in liderliğinde sürdürülen bu büyük mücadelede, büyük savaşta zaferi kazanan Azerbaycan ordusunu yürekten tebrik ediyorum. Büyük bir hayal, büyük bir hedef böylece gerçekleşmiş oldu. Şimdi bundan sonra Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı ve kıyamete kadar Azerbaycan olarak kalacak olan Karabağ'ın yeniden imar ve ihyasıyla ilgili bir süreç başlayacaktır. Türkiye, Karabağ'ın yeniden canlandırılması ve yeniden ayağa kaldırılması için her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir."

Kurtulmuş, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarmasını kendi meselesi olarak gördüğüne ve bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya koyduğuna işaret ederek sonucun alınabilmesi için bir taraftan sahada büyük bir güç sarf edildiğini, diğer taraftan da masanın hep açık bırakıldığını söyledi.

Türkiye'nin hedefinin yangına körükle gitmek, çatışmaları artırmak, gerilimlerden bir şekilde siyasi sonuç elde etmek değil hakkaniyet ölçüleri içerisinde, karşılıklı rıza ve müzakereyle meselelerin kalıcı şekilde çözülmesi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Bu çerçevede Karabağ'ın işgalden kurutulmasıyla gelişecek yeni süreçte Türkiye'nin Kafkaslardaki barışın sağlanmasına büyük bir önem atfettiğini belirtmek isterim. Evet bir haksızlık giderilmiştir." dedi.

- "Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı tavrında açık ve net olmak zorundadır"

Kurtulmuş, AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye bir yaptırım kararı çıkmadığının hatırlatılması ve toplantıya ilişkin değerlendirilmelerinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği toplantısından birkaç gün öncesinde ben, bir yaptırım kararı çıkmayacağını ümit ettiğimizi ifade ettim. Bunu söylerken şuna dayanarak söylüyorum, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hiçbir zaman tek bir çizgi halinde gitmedi, büyük inişleri-çıkışları olan, kopma noktasına gelen ve çok yakınlaştığımız dönemler oldu, bunları hepimiz biliyoruz. Burada, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini belirleyecek olan Türkiye'nin tavrından ziyade Avrupa'nın tavrıdır. Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı tavrında açık ve net olmak zorundadır."

Numan Kurtulmuş, Avrupa'nın önemli bir tarihi kararın arifesinde olduğunu, Avrupa'nın ya içe kapanıp içindeki tartışma konularını uzun yıllar tartışacağını ya da kendi kuruluş değerleri felsefesinde bir genişleme kararı alacağını söyledi.

Avrupa Birliğinin genişlemek için başını kaldırdığında bakacağı ilk ülkenin Türkiye olduğunu değerlendiren Kurtulmuş, "AB eğer kendi geleceğiyle ilgili olumlu bir adım atmak istiyorsa Türkiye ile ilişkilerini gerçekten ciddi şekilde revize etmesi gerektiği bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Bu sebepten dolayı Avrupa Birliğinin Türkiye'ye karşı bir yaptırım kararı almasının hemen hemen imkansız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Nahçıvan-Bakü karayolunun aynı zamanda Edirne ve Bakü'ye açılan bir karayolu olacağı belirtilerek bununla ilgili teknik detayların sorulması üzerine Kurtulmuş, bunun Türkiye'nin Asya'ya açılması için önemli koridorlardan birisi olacağını söyledi. Kurtulmuş, teknik detayı bilmediğini, bunların detaylı olarak konuşulduğunu düşünmediğini ancak Türkiye'nin bu proje içerisinde yer alacağını ifade etti. Bu kapının hayırlı sonuçları olacağına işaret eden Kurtulmuş, sadece lojistik imkanların geliştirilmesi bakımından değil, aynı zamanda kültürel potansiyellerin artırılması bakımından da önemli gelişme sağlayacağını kaydetti.

- Kovid-19 aşı çalışmaları

Kovid-19 aşısıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de aşı olacağım. Geçen günlerde bir doktor arkadaşımız telefonda dedi ki 'Başkanım ilk bulduğun aşıyı vur.' dedi. Yani aşıların hiçbirinin bilinen, ispatlanmış bir yan etkisi yok. Benim üzüldüğüm nokta şurası, aşı üzerinden siyaset yapılmaması lazım, yani bu konunun gündeme dahi gelmemesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanlığı var, Bilim Kurulu var, bu aşıların test edildiği ortamlar var, bunlar bilimsel raporlar, makaleler haline getiriliyor. Allah korusun, ölümcül hastalıkla karşı karşıyayız, dolayısıyla aşı hakkında bir tereddüdün oluşturulması büyük bir vebal olur diye düşünüyorum."

- ABD'de Biden dönemi

ABD'nin 48. başkanı olmaya hazırlanan Joe Biden'ın ekibiyle bir temas kurulup kurulmadığı ve Biden döneminin nasıl geçeceğiyle ilgili öngörüleri sorulan Kurtulmuş, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkinin şahıslar üzerinden yürümeyeceğini söyledi.

Kurtulmuş, Joe Biden ya da Donald Trump'ın seçilecek olmasının Türk-Amerikan ilişkilerinde köklü değişikliklere neden olmayacağını, Amerika'da birinin başkan olmasıyla Türk-Amerikan ilişkilerinin çok iyi ya da çok kötü olacağının düşünülmesinin siyasetin gerçekleriyle örtüşmeyeceğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına dair tartışmalarla ilgili bir soru üzerine Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu aday olacak mı, olmayacak mı, bu bizim bileceğimiz, karar vereceğimiz bir konu değil. Eğer o gün gösterdiği gibi bir kararlılığı ya da en azından bir niyeti varsa bunun Cumhuriyet Halk Partisi ve dostları için hayırlı olmasını dileriz. Söyleyeceğimiz bir şey yoktur. Nihayetinde Türkiye olgun bir demokrasidir. 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacaktır. Cumhur İttifakı olarak adayımızın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu biz açık açık söylüyoruz."

Kurtulmuş, programda daha sonra basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi.



