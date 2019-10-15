AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: CHP Genel Başkanının açıklamaları düşman sevindirmiştir

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM grup toplantısındaki açıklamalarına ilişkin, "Düşman sevindirmiş, Türkiye karşıtı çevrelerin ekmeğine yağ sürmüştür." ifadelerini kullandı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Yazıcı, tüm Türkiye'nin tek yürek kenetlendiği bir konuda CHP'den de Türkiye'nin bu haklı davasında, milli bir davada destek beklerken, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmayla milli bir duruş ve milli bir hassasiyet sergileyemediğini belirtti.

Yazıcı, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na karşı, terör örgütlerinin ve hamisi ülkelerin paslaşarak yürüttüğü provakasyonlara ve karalama kampanyalarına apaçık "siyasi destek" verdiğini değerlendirerek, "Terör örgütlerine ve destekçilerine tek kelime edemeyen, Türkiye'yi teröristlere destek vermekle suçlayan CHP Genel Başkanı, büyük bir titizlikle yürütülen harekata karşı safını belli etmiştir. Siyasi parti genel başkanından beklenen sorumluluk içinde hareket etmek yerine, dedikoduları siyasi söylem diye Türkiye gündemine taşımaya çalışan bir genel başkanın içine düştüğü hazin bir durumdur." yorumunu yaptı.

Hayati Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu konu tüm Türkiye'nin yekvücut olması gereken, en üst düzeyde milli güvenlik konusudur. Ayrışmayı değil birleşmeyi gerektiren yerde ve zamandayız. Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensupları sınır ötesinde bir harekat yürütürken, CHP Genel Başkanı siyasi rant hesaplarıyla hareket etmektedir. Kendisinden bugün milli bir duruş beklerdik. Üzülerek söylemeliyim ki CHP'nin Genel Başkanı bu tavrıyla tarihe de adını olumsuz bir şekilde yazdırmıştır. Her fırsatta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesine göndermelerde bulunan partinin lideri, Kurtuluş Savaşı'nı, verilen mücadeleyi unutmuş görünüyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik terörist faaliyetleri durdurmak ve barış ve huzuru tesis etmeye dönük stratejik bir adımdır. Türkiye, hukuksal temeli olan meşru bir harekat yürütmektedir. Gönül isterdi ki bu siyaset üstü meselede CHP milli duruş sergilesin. Gönül isterdi ki bu milli hassasiyet CHP'de de olsun. CHP Genel Başkanının bugünkü açıklamaları düşman sevindirmiş, Türkiye karşıtı çevrelerin ekmeğine yağ sürmüştür."

Yazıcı, ayrıca "CHP Genel Başkanı şunu iyi bilmeli ki Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca yürüttüğü harekatı itibarsızlaştırma çabaları milletimizin vicdanında hak ettiği yeri bulacaktır." ifadesini kullandı.