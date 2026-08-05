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Siyaset AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fedaioğlu'ndan sivil kuruluşlarına ziyaret
Siyaset

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fedaioğlu'ndan sivil kuruluşlarına ziyaret

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AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fedaioğlu'ndan sivil kuruluşlarına ziyaret

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, il ve ilçe teşkilat mensuplarıyla birlikte kentte faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek yönetici ve üyelerle bir araya geldi.

Program kapsamında Deniz Feneri Gaziantep Temsilciliği, İHH Gaziantep Şubesi, Telekom Emekliler ve Çalışanlar Derneği ile Yeni Adım Derneği ziyaret edildi. Ziyaretlere İl ve İlçe Başkan Yardımcıları ile İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde derneklerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alınırken, sosyal dayanışma, gönüllülük faaliyetleri ve Gaziantep’e yönelik ortak çalışma alanları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Teşkilat mensupları, dernek yöneticileri ve gönüllülerle samimi sohbetler gerçekleştirerek talep ve önerileri dinledi.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, “Milletimizin birlik ve beraberliğine katkı sunan, gönüllülük esasıyla hizmet üreten her sivil toplum kuruluşumuz kıymetlidir. AK Parti olarak toplumun tüm kesimleriyle istişareyi önceleyen anlayışımız doğrultusunda gönül köprülerimizi güçlendirmeye, ortak akıl ve iş birliği içerisinde Gaziantep’imize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare kültürünü güçlendirerek vatandaş odaklı çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

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