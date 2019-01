AK Parti Adayı Yıldırım: İstanbullu isteyecek biz yapacağız

Hacı Yakışıklı İstanbul

Medya temsilcileriyle bir araya gelen TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul için hazırladığı projeler ve yönetim tarzıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tüm sorulara samimiyetle cevap veren Yıldırım, “İstanbul’u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık İstanbul’u dinleyeceğiz, kulaklarımız delik İstanbul’u dinleyeceğiz. İstanbul’un gören gözü, işiten kulağı, düşünen aklı ve hisseden kalbi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İmamoğlu’na telefon ettim

Yıldırım, şunları dile getirdi: “31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun, İstanbul kazansın istiyoruz, ülkemiz kazansın istiyoruz. Bu bakımdan şu ana kadar İstanbul’da büyükşehir adına yarışacak belli iki aday var. Bunlardan bir tanesi CHP ve Millet İttifakı adına Ekrem İmamoğlu, birisi de Cumhur İttifakı adına benim. Arkadaşımıza da telefon ettim, başarılar diledim, tebrik ettim. Benim arzum 31 Mart yerel seçimlerinin İstanbul ölçeğinde, İstanbul merkezli, İstanbulluların sorunları, beklentileri ve geleceğini konuşacağımız bir seçim olması. Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi, bir referanduma dönüştürülmesi bana göre İstanbul’a yapılabilecek bir iyilik değildir. İstanbul’un konularının, dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer.”

İstifa edecek mi?

TBMM Başkanlığından istifasına da açıklık getiren Yıldırım şöyle devam etti: “Hukukun olduğu yerde etik konuşulmaz. Hukuk devletinde hukuk konuşulur. TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmeme konusundaki kararlılığımda değişiklik yok. Milletvekili seçimlerine gidilirken bir vekilin istifa etme ihtiyacı yoksa ve TBMM üyesi olarak kampanyalara katılıyorsa, belediye seçimlerine giderken aynısını yapmasını yadırgamak, kabul etmemek ne hukuki ne de adil bir değerlendirme olabilir. Belediye Başkanı seçilirsem Meclis Başkanlığını unut. Bir koltukta iki karpuz olmaz. İstanbul aidiyetini güçlendireceğim. Bunu İzmir yapıyor. İstanbul bizim evimiz, İstanbul bizim geleceğimiz.”

Bambaşka bir İstanbul

Yıldırım, şunları kaydetti: “İstanbullular, daha ulaşılabilir, erişilebilir, havası ve doğası daha temiz, yeşil alanı çok daha fazla, gençler ve çocuklar için doya doya yaşayacakları, hayallerini ve beklentilerini karşılayacak altıyapı ve imkanların olduğu sosyal kültürel faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam ettiği bir şehir arzu ediyorlar. Biz de ne yapacağız? İstanbullu isteyecek, biz yapacağız. Türkiye’de bunu yaptık, İstanbul’da da aynısını yapacağız."

Ankara’sız da yönetilemez

İmamoğlu’nun, tanıtım toplantısında, “İstanbul Ankara’dan yönetilemez” dediği hatırlatılarak yorumu sorulan Yıldırım, şu cevabı verdi: “İmamoğlu, ‘İstanbul, Ankara’dan yönetilemez’ dedi. Ardından ‘Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği talimat gereği asgari ücret 2 bin 200 lira olacak’ diye konuştu. Peki, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? İstanbul, Ankara’dan yönetilemez. İstanbul, Ankara’sız da yönetilemez. İstanbul’un Ankara’ya ihtiyacı var. Ankara’nın da, İstanbul’a destek verme yükümlülüğü var.”

Ayakkabı numaramı, hobilerimi bile sorabilirsiniz

-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yine esprili kişiliğini konuşturarak şunları dile getirdi: “Ortak paydamız, İstanbul. Hepimiz bir taşına paha biçilmez İstanbul’dayız. Bugün bu toplantıda, bir araya geldiğimiz şu saatte, her türlü sorularınızı cevaplamaya amadeyim. Her şeyi sorabilirsiniz. İsterseniz ayakkabı numaramı da sorun. Kaç yaşında olduğumu sorun. Kaç torunum olduğunu sorun. Hobilerimi, korkularımı sorun. Ne sorarsanız sorun, hiçbir sınırlama yok. Ama daha çok İstanbul’u sorun. İstanbul’u konuşacağız, İstanbul’un mevcut fotoğrafını biliyoruz. Görmek istediğimiz İstanbul’u konuşacağız.” Bu seçimlerde vatandaşların gelecek 5 yıl için yerelde kendilerini temsil edecek başkanlarını seçeceğini hatırlatan Yıldırım, bugünlerde partilerde çok hummalı çalışmaların olduğunu, belediye başkan adaylarının il ve ilçe bazında belirlendiğini ve kamuoyuna ilan edildiğini dile getirdi. 31 Mart seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacağını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti: “Partimiz karar verdi. İstanbul’da bu yarışta bulunmamızı istedi bizden. ‘Başımız, gözümüz üstüne’ dedik, böyle bir yola girdik. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Ayrıca bu 39 ilçede, 3 arkadaşımız Maltepe, Beşiktaş, Silivri, Cumhur İttifakı içinde MHP’den belediye başkan adayı olarak seçimlere katılacak. 36+3. Cumhur İttifakı her ilçede seçimlere girmiş olacak.” Toplantıya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

Ulaşım problemini ben çözerim

-İstanbul’un birinci sorununun ulaşım olduğunu dile getiren Binali Yıldırım, şöyle konuştu: “İstanbul’da tam zamanlı mesaiye başladık. Ben çocuk Binali olarak geldim, burada Binali Yıldırım oldum. 11 yıl boyunca Türkiye’de Ulaştırma Bakanlığı yapan başka bir arkadaş yok. Daha sonra Başbakanlık yaptık, Başbakanlığı kendi elimizle ortadan kaldıran Başbakan unvanını aldık. Yeni dönemin Meclis Başkanı olarak da göreve başladım. Dünya değişiyor, İstanbul değişiyor; sorunların şekli de değişiyor. Şimdi İstanbul’da 4.0 dönemi başladı.”

UBER teknolojinin nimeti

UBER-taksici tartışmalarına ilişkin de konuşan Yıldırım, “Taksicileri en iyi anlayan benim, 80’li yıllarda iki taksim vardı. Taksiler şehrimizin aynasıdır. Eğitim, güvenlik yönünde gözden geçirilmesi gerekir. UBER de teknolojinin getirdiği bir kolaylık. Gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde bakılabilir” dedi.

Raylıda geç kalmışız

AK Parti adayı Yıldırım, raylı sistemle ilgili olarak ise, “Raylı sistemde geç kalmışız. İngilizlerle birlikte başlamışız (Beyoğlu Tünel) sonra durmuşuz. Erdoğan canlandırdı. Son projelerin tamamlanmasıyla 450 km’nin üzerine çıkacak. Park önemli, aracını bırakıp raylı sistemi kullanabilecek” dedi.

Kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm konusundaki soruları da cevaplayan Yıldırım, “İlçeler bazında bizim mikro düzeyde zemin yapısı bile belli değil. Deprem ile ilgili çalışmaları yenileyeyim ama yerin altında sorun varsa ne olacak? Deprem ile ilgili dönüşümde hiç müsamahakar olmayacağız. Burada açıklıyorum: İmar komisyon fonksiyon değişiklikleri olmayacak” diye konuştu.

Suriyeliler gidici

Yıldırım, Suriyeliler konusunda ise, “Ülkemizde 3.5 milyon Suriyeli var. Amacımız oraya huzur getirmek. 295 bin Suriyeli döndü. İstanbullular şunu bilmeli: Suriyeliler kalıcı değildir” diye konuştu.

Yeni bir 25 yıl mı?

İstanbul yerel yönetiminde 25 yıllık bir geçmişlerinin olduğunu belirten Binali Yıldırım, şöyle konuştu: “27 Mart 1994 Recep Tayyip Erdoğan... Dolayısıyla geçen çeyrek asrın her türlü sevabıyla, günahıyla sorumlusu biziz. Belki bir 25 yıl daha sürecek yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz. 2023 hedeflerine beraber yürüyeceğiz.”