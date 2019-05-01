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Ajax finale göz kırptı

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Hollanda ekibi Ajax, deplasmanda İngiliz takımı Tottenham’ı 1-0 mağlup ederek final için avantaj yakaladı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:02
Ajax finale göz kırptı

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Hollanda ekibi Ajax, deplasmanda İngiliz takımı Tottenham’ı 1-0 mağlup ederek final için avantaj yakaladı.


UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Tottenham, sahasında Ajax’ı konuk etti. Karşılaşmaya çok etkili başlayan Hollanda ekibi 15. dakikada 1-0 öne geçti. Ziyech’ın pasında topla buluşan Donny van de Beek meşin yuvarlağı filelerle buluştu. İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca ilk 45 dakika Ajax’ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.


İkinci yarıda Tottenham, beraberlik için baskısını artırsa da 90 dakika Ajax’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Ajax, evinde oynayacağı rövanş için büyük avantaj yakaladı.


İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 8 Mayıs’ta oynayacak.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:02
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