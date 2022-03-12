  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı tır şoförü Düzce'de ölü bulundu
Aktüel

Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı tır şoförü Düzce'de ölü bulundu

Antalya'daki evinden ayrılan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan tır şoförü, Düzce'de aracının içinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 00:38:00 -
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı tır şoförü Düzce'de ölü bulundu

Antalya'daki evinden ayrılan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan tır şoförü, Düzce'de aracının içinde ölü bulundu.

Antalya'daki evinden Düzce'deki bir fabrikaya hammadde boşaltmak için ayrılan Ersoy Hakyemez'den haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Hakyemez'in tırının geçtiği güzergahlardaki MOBESE kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, aracın en son Düzce'de görüldüğünü tespit etti.

Hammadde boşalttığı fabrikanın otoparkında bulunan tırın içini inceleyen ekipler, Hakyemez'i hareketsiz buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Hakyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Nöbetçi savcılık tarafından incelenen Hakyemez'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay