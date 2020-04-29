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Aktüel

Aileler talep etti, Başkan Teke aynı gün su sorununu çözdü

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde evlerinde su hatlarının olmadığını belirten aileler madur olduklarını Belediye Başkanı Arif Teke’ye bildirdiler.

2020-04-29 12:32:16 -
Aileler talep etti, Başkan Teke aynı gün su sorununu çözdü

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde evlerinde su hatlarının olmadığını belirten aileler madur olduklarını Belediye Başkanı Arif Teke’ye bildirdiler. Başkan Teke, aynı gün su sorununu çözdü.


Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde, ikamet eden bir kaç ailemiz, belediyemize gelerek, su hattının olmadığından dolayı mağdur olduklarını ve evlerinde su olmadığını, çok zorluk çektiklerini beyan ettiler. Konuya hemen el attık ve bu mübarek günde tüm imkanlarımızla çalışarak akşam iftar ile birlikte aileleri sularına kavuşturduk. İlçemizin dış mahallesinde bulunan bu evlere bir gün içerisinde su verilmesinde emeği geçen işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Her zaman vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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