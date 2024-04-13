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Gündem Aileler parçalanıyor! Yalnız anne sayısı 5 milyonu geçti
Gündem

Aileler parçalanıyor! Yalnız anne sayısı 5 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2024-04-13 08:05:00 -
Aileler parçalanıyor! Yalnız anne sayısı 5 milyonu geçti

Rusya'da tek başına çocuk yetiştiren annelerin sayısı 5 milyona yakın. Çalışma Bakanlığı'na bağlı Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre ülkede üç çocuktan biri parçalanmış ailelerde büyüyor.

Rusya'da tek başına çocuk yetiştiren annelerin sayısı 5 milyona yakın. Çalışma Bakanlığı'na bağlı Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre ülkede üç çocuktan biri parçalanmış ailelerde büyüyor.

RBC'ya konuşan enstitü yetkilileri Rusya'da parçalanmış ailelerin payının son 10 yılda yüzde 21'den yüzde 38,5'e yükseldiğini yazdı. Bu ailelerin yüzde 81'ini tek başına çocuk yetiştiren anneler oluşturuyor. Bu annelerin sayısı 4,85 milyon olarak açıklandı.

 

Enstitüye bağlı araştırmacılar parçalanmış ailelerin, normal ailelere göre yoksul düşmeye daha yatkın olduğuna dikkat çekiyor.

Rusya'da çekirdek aile sayısı 2021 itibarıyla 15,5 milyonun üzerinde.
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