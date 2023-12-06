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Sağlık Aileler panik halinde! Salgın Türkiye'ye gelir mi?
Sağlık

Aileler panik halinde! Salgın Türkiye'ye gelir mi?

Yeniakit Publisher
2023-12-06 18:55:00 -

Çin'de ortaya çıkan ve bazı ülkelerde görülen gizemli pnömoni virüsünün çocukları etkilediği bilgisi aileleri kaygılandırmaya başladı. Peki, Türkiye'de vaka görüldü mü?

Çin ve Hindistan’ı etkileyen gizemli pnömoni virüsünün Hollanda ve Danimarka'da tespit edilmesinin ardından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, ülkemiz için bir telaş ve panik oluşturacak bir riskin şuan için bulunmadığını söyledi.

Yakın zamanda Covid-19 salgını nedeniyle travma yaşandığını o bakından herkesin tedirgin olmasının normal karşıladıklarını kaydeden Özlü, “Bildiğimiz kadarıyla bu olguların ardından yeni bir virüs ya da bir mikroorganizma belirlenmiş değil. Bİr telaş bir panik oluşturacak bir risk şu an görünmüyor. İzlemek lazım, vakaların artışı dönemsel olarak çok beklenmedik bir olay değil” dedi.

Çin’den özellikle çocuk yaş grubunda daha çok olmak üzere solunum yolu enfeksiyonları sıklığında bir artış bildirilmeye başlandığını kaydeden Özlü, “Çin’den özellikle çocuk yaş grubunda daha çok olmak üzere solunum yolu enfeksiyonları sıklığında bir artış bildirilmeye başlandı. Daha sonra bu artışın Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde hatta Fransa’da da görüldüğüne dair bilgiler geliyor. Hindistan’da bu konuda tedbir alan ülkeler arasında yer alıyor. Yeni bir virüs mü var? Acaba yeni bir salgın mı başlıyor diye bir korku oluştu. Yakın zamanda böyle bir travma atlattık Kovid-19 salgını nedeniyle. O bakımdan herkesin tedirgin olması bence çok da şaşırtıcı değil. Bildiğimiz kadarıyla bu olguların ardından yeni bir virüs ya da bir mikroorganizma belirlenmiş değil. Mevsimsel olarak bu dönemde zaten bu tür solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış beklediğimiz bir durum. Vakalardan da daha çok şimdiye kadar bildiğimiz virüsler ve bakteriler izole edilmiş. Daha çok görülen RSV dediğimiz Rinovirüs dediğimiz ya da Adenovirüs dediğimiz insanda hastalık yapan virüslerin neden olduğu hatta mikroplazma dediğimiz bir bakterinin de burada rol oynadığı yönünde veriler var. Dolayısıyla bir telaş bir panik oluşturacak bir risk şu an görünmüyor. İzlemek lazım vakaların artışı dönemsel olarak çok beklenmedik bir olay değil” diye konuştu.

"Endişe edecek bir şey yok ama tedbirli olmakta fayda var"

Türkiye’nin griple ilgili Sağlık Bakanlığının yayımladığı verileri takip ettiklerini ve bu yönde daha önceki yıllardakinden farklı bir yoğunluk ya da sıkıntı gözükmediğini ifade eden Özlü, “Zaten kış mevsimi dolayısıyla hepimizin tedbirli olması gerekiyor. Bu mevsimde Kuzey Yarımküre ülkelerinde bu tür enfeksiyonlar beklenen durum. Özellikle çocuklarda daha ön planda görülür zaten bildirilen raporlarda o yönde. Zatürre ile seyrettiğine dair bilgiler var. Bu tür solunum yolu enfeksiyonları üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başlıyor daha çok boğaz iltihabı üst solunum enfeksiyonu gibi ama zatürreye de dönüşebiliyor. Özellikle kreşler, okullar çocuklar arasında yayılımı çok daha kolay. Ülkemizde bu yönde şu anda bir veri yok. Türkiye’nin griple ilgili Sağlık Bakanlığının yayımladığı verileri sitede takip ediyorum. Gördüğüm kadarıyla daha önceki yıllardakinden farklı bir yoğunluk ya da sıkıntı gözükmüyor. Türkiye’de de RSV, Rinovirüs Kovit dışı diğer Kronovirüsler mevsimsel olarak her yıl görüldüğü gibi bu sene de görülmeye devam ediyor. Endişe edecek bir şey yok ama tedbirli olmakta fayda var” diye konuştu.

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