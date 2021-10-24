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Aktüel Aileler dikkat! 19 aylık bebeğin midesinden çıktı
Aktüel

Aileler dikkat! 19 aylık bebeğin midesinden çıktı

Denizli'de 19 aylık Murat Özdemir'in midesinden, birbirine yapışık halde 17 adet mıknatıs çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 20:03:00 -
Aileler dikkat! 19 aylık bebeğin midesinden çıktı

Denizli'de 19 aylık Murat Özdemir'in midesinden, birbirine yapışık halde 17 adet mıknatıs çıkarıldığı bildirildi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Murat Özdemir adlı bebek, geçen hafta aniden rahatsızlanınca özel bir hastaneye götürüldü. Çekilen röntgende, bebeğin midesinde çok sayıda yabancı cisim bulunduğu belirlendi.

Yapılan tetkikler sonucu, Murat bebeğin çok sayıda mıknatıs yuttuğu tespit edildi.

Çocuk Gastroenteroloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Kocamaz tarafından ameliyata alınan Murat Özdemir'in midesindeki 5 milimetre boyutunda 17 adet mıknatıs operasyonla çıkarıldı. Bebeğin yuttuğu mıknatısların yapışarak bilezik şeklini aldığı ve mideyi deldiği belirlendi. Özdemir'in Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam sürüyor.

‘Cisimlerin midenin içini delerek gömüldüğünü fark ettik’

Doç. Dr. Kocamaz, hastanın midesinden yabancı cisimleri endoskopi yöntemiyle çıkarttıklarını belirterek, "Yabancı cisimlerin boncuk benzeri mıknatıslar olduğunu gördük. Ameliyatta çıkarmak için kullandığımız aletlere de şiddetli bir şekilde yapıştı. Cisimlerin midenin içini delerek gömüldüğünü fark ettik. Başarılı bir operasyonla mıknatısları mideden çıkardık" dedi.

‘Fark edilmeseydi hayati sonuçlar doğurabilirdi’

Mıknatısların 1 aydır çocuğun midesinde olduğunu düşündüklerini dile getiren Doç. Dr. Kocamaz, "Fark edilmeseydi, midedeki delik büyüyebilir, hayati sonuçlar doğurabilirdi. Çocuklar bu tür küçük renkli cisimlere ilgi duyuyorlar. Çocuklarda mıknatıs yutma çok tehlikeli bir durumdur. Pandemi döneminde bu tür olaylar arttı. Ailelerin bu konuda dikkatli olması yönünde uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

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