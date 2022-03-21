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Aktüel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS 2022-4 yerleştirme sonuçları...
Aktüel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS 2022-4 yerleştirme sonuçları...

KPSS 2022-4 sonuç sorgulama ekranı bir hayli merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2022-4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli sonuçları başvuruda bulunanlarca araştırılıyor. Kamu personel alımı iş başvurusunda bulunanlar ÖSYM 2022 KPSS 2022-4 tercih sonuçlarını sorguluyor. Peki KPSS 2022-4 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS 2022-4 sonuç sorgulama ekranı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 15:23:00 -
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS 2022-4 yerleştirme sonuçları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli personel alımı gerçekleştiri. Adaylar KPSS 2022-4 tercih kılavuzuna göre işlemlerini 4-10 Mart 2022 tarihleri arasında yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için başvuruda bulunan adaylar ÖSYM 2022 KPSS 2022-4 tercih yerleştirme sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki KPSS 2022-4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM 2022 KPSS 2022-4 yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022-4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Mart 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

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