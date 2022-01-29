Aile sağlam olursa millet sağlam olur
Çanakkale’de Aile Dini Rehberlik ve Gençlik Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ailenin önemine değindi.
YENİ AKİT ANKARA
Çanakkale’de Aile Dini Rehberlik ve Gençlik Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ailenin önemine değindi.
"Bir milletin ayakta kalmasının yolu aileden geçer"
Erbaş yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Çanakkale’de Aile Dini Rehberlik ve Gençlik Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. Bir milletin ayakta kalmasının yolu, doğru, sahih bilgilerle donatılan çocukların, gençlerin varlığından ve sağlam bir aileden geçmektedir. Aile sağlam olursa toplum sağlam olur, millet sağlam olur” ifadelerini kullandı.