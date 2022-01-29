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Aktüel Aile sağlam olursa millet sağlam olur
Aktüel

Aile sağlam olursa millet sağlam olur

Çanakkale’de Aile Dini Rehberlik ve Gençlik Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ailenin önemine değindi.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 12:28:00 -
Aile sağlam olursa millet sağlam olur

YENİ AKİT  ANKARA

Çanakkale’de Aile Dini Rehberlik ve Gençlik Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ailenin önemine değindi.

"Bir milletin ayakta kalmasının yolu aileden geçer"

Erbaş yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Çanakkale’de Aile Dini Rehberlik ve Gençlik Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. Bir milletin ayakta kalmasının yolu, doğru, sahih bilgilerle donatılan çocukların, gençlerin varlığından ve sağlam bir aileden geçmektedir. Aile sağlam olursa toplum sağlam olur, millet sağlam olur” ifadelerini kullandı.

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