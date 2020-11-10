Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Erişilebilirlik Ödülleri" 3 Aralık'ta verilecek

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, erişilebilirlik konusunda çalışmalar yapan kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile kişilerin, engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan projelerini kamuoyuna duyurmak ve bu konuda çalışmaların artırılmasını teşvik etmek amacıyla "Erişilebilirlik Ödülleri" yarışması düzenleyecek.

Yarışmada, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım, ürün, proje ve uygulamalar, 9 ayrı kategoride ödüllendirecek.

Geleneksel hale getirilmesi kararlaştırılan ödüller, "Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler, Erişilebilir Dijital Uygulamalar, Erişilebilir Kamu ve Kurum Kuruluşları, Erişilebilir Üniversiteler, Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri, Erişilebilir İşyerleri, Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri, Erişilebilirlik Alanında Bilimsel Çalışmalar ve Projeler ve Erişilebilir Medya İçeriği" kategorilerinde sahipleriyle buluşacak.

Ödüller, "Erişilebilirlik herkes içindir" sloganıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde verilecek. Başvurular, 20 Kasım'da sona erecek. Adaylar, Erişilebilirlik Ödülleri ile ilgili bilgilendirmelerin de yayınlandığı "https://erisilebilirlik.ailevecalisma.gov.tr/" internet sayfasında yer alan online başvuru formuyla müracaat edebilecek.

Ödül töreniyle ilgili düzenlenen çevrimiçi toplantıda konuşan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, ülkede pandemiyle ciddi bir şekilde mücadele edildiğini belirtti.

Mücadelede yaşamları kısıtlanan yaşlı ve engelliler için önemli sınavlar verildiğini kaydeden Koç, bu süreçte alınan tedbirleri anlatmak ve endişeleri gidermek amacıyla özel içerikler oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Koç, RTÜK'ün erişebilirlik konusunun medyada yer alması noktasında kendilerine yardımcı olduğunu kaydetti.

Bakanlık çalışanlarının da bu süreçte hizmetlerini aksatmadan devam ettirdiğini ifade eden Koç, "Bütün personelimizle 14 günlük vardiya sistemine geçildi. Bir başka ülkede yaşlısını terk eden, adeta onları yalnızlığa mahkum eden bir anlayış varken ülkemizdeki bütün huzur evlerinde personelimiz 14 gün burada kalarak, sağlık vardiya sisteminde çalışmaya başladı." dedi.

Koç, Türkiye'de başta erişebilirlik olmak üzere çok başarılı çalışmalar yapıldığını, engelli vatandaşların hayata bağımsız olarak katılması için bu konuya çok önem verdiklerini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2020'yi 'Erişebilirlik Yılı' ilan etti. Bu bağlamda tüm kamu ve kuruluşlarda erişebilirlik alanında çok ciddi çalışmalar yaptı ve yapmaya da devam ediyorlar. Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk da erişilebilirlik konusundaki çalışmalara büyük önem veriyor." ifadelerini kullandı.

Koç, erişebilirliğin öneminin dizi ve yapımlarla da aktarılabileceğini, ödül töreninin bu farkındalığı daha da artırabileceğini kaydederek, "Bu tür yarışmaları incelediğimizde ulusal çapta da böyle bir ödül töreninin ilk kez yapıldığını söyleyebiliriz. Şu ana kadar yarışmaya 148 başvuru oldu." değerlendirmesini yaptı.

- Son başvuru 20 Kasım'da

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Dairesi Başkan Vekili Deniz Çağlayan Gümüş ise "Erişebilirlik herkes içindir" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Gümüş, herkesin istediği her yere ve hizmete bağımsız, güvenli bir şekilde ulaşabilmesi ve kullanabilmesinin önemine dikkati çekerek, "Her türlü erişebilirliğe hizmet sunan ve katkı sağlayan çalışmaları ödüllendirmek istedik. Bu ödülleri 3 Aralık'ta vereceğiz. 12 Ekim'de başlayan ödüller için başvurular, 20 Kasım cuma günü sona erecek." dedi.