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Aktüel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından deprem bölgesindeki ayni yardımlarla ilgili açıklama:
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından deprem bölgesindeki ayni yardımlarla ilgili açıklama:

"Gelen tüm ayni bağışlar, AFAD ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kanalıyla dağıtılmaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:44:34 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından deprem bölgesindeki ayni yardımlarla ilgili açıklama:

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrasında gelen tüm ayni bağışların, AFAD ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kanalıyla dağıtıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada deprem bölgesinde yürütülen ayni yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

Afet bölgelerindeki müdahale çalışmalarının AFAD koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, 28 çalışma grubuyla yürütüldüğü belirtilen açıklamada, ayni bağış depo yönetimi ve dağıtım çalışma grubunun faaliyetlerini ana çözüm ortağı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer destek çözüm ortaklarıyla sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, gelen tüm ayni bağışların, AFAD ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kanalıyla dağıtıldığı kaydedildi.

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