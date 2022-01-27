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Aktüel Aidatlı sitelerde kar krizi
Aktüel

Aidatlı sitelerde kar krizi

Kara yağışları sonrası bazı site yönetimleri ise kendi sorumluluklarında olan bu alanların kar temizliğinde yetersiz kalıyor. Özellikle binlerce insanın yaşadığı büyük sitelerde ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Bazı sitelerde otoparktan arabalar çıkarılmazken yürümek bile imkânsız hale geldi. Site sakinleri, 1000 TL’den fazla aidatlar vermelerine rağmen mağdur edildiklerini söylüyorlar.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 21:23:00 -
Aidatlı sitelerde kar krizi

Yeni Akit  Ankara

Tüm Türkiye karın etkisi altında. Ana yollar, sokaklar kapandı, evlerin önü çıkılamaz hale geldi. Ulaştırma Bakanlığı ve belediyeler kendi sorumluluklarında olan yolları açmak için çalışmalar yapıyorlar. Ancak apartman sitelerinin içleri ne bakanlığa ne de belediyelere bağlı. Bazı site yönetimleri ise kendi sorumluluklarında olan bu alanların kar temizliğinde yetersiz kalıyor. Özellikle binlerce insanın yaşadığı büyük sitelerde ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Bazı sitelerde otoparktan arabalar çıkarılmazken yürümek bile imkânsız hale geldi. Site sakinleri, 1000 TL’den fazla aidatlar vermelerine rağmen mağdur edildiklerini söylüyorlar.

Konuyla ilgili bilgi veren Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay, “Ulaştırma Bakanlığı ve belediyeler ana yollardan, caddelerden sorumlu. Site içlerini temizleme gibi bir görevleri yok. Sitelerin kar temizliğinden ise site yönetimleri sorumlu. Sitelere bağlı çalışan temizlik görevlileri karları temizlemeli” dedi.

Şubat aidatları artabilir

Bazı sitelerin temizliği tek başlarına yapamadıkları için iş makinesi kiralama yoluna gittiğini belirten Gülcan Altınay “Son yılların en şiddetli karı olduğu için karların temizlenmesi de çok zor oluyor. Bünyelerindeki çalışanlar ve aletlerle karları temizleyemeyen site yönetimleri ise kar küreme araçları kiralıyor ya da bu işi yapacak şirketlerle anlaşıyorlar. Kendi imkânlarıyla temizlik yapıldıysa aidata ek bir gider olarak gösterilemez. Ancak dışarıdan alınan hizmetler nedeniyle bazı sitelerde şubat ayı aidatları artabilir” ifadelerini kullandı.

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