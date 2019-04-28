Ahmet Taşyürek: “Osmanlıspor gibi kaliteli bir takımdan 1 puanla ayrılmaktan dolayı mutluyum”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, “İki haftadır stoperlerimizin yaptığı hataların sıkıntılarını çekiyoruz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında başkent temsilcisi Osmanlıspor’a konuk olan Ümraniyespor maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. 65. dakikada Ümraniyespor’da Tarık’ın çift sarı karttan ötürü oyundan atılmasıyla son 25 dakikalık bölümü 10 kişi oynayan Ümraniyespor, skoru korumasını bildi.

Golsüz beraberlikle biten maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, “Bildiğiniz gibi biz iki kulvarda çok yıprandık. Kalan haftaları var gücümüzle bitirmeye çalışıyoruz. İki haftadır stoperlerimizin yaptığı hataların sıkıntılarını çekiyoruz. Osmanlıspor gibi güzide, kaliteli bir takımdan 1 puanla ayrılmaktan dolayı mutluyum. Son 3 maç Play-off hesapları içerisinde bize neler sağlayacak bunu göreceğiz” ifadelerini kullandı.