Ahmet Taşgetiren, yine MHP'ye kinini kustu! Bakın bu defa ne herzeler yumurtladı

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinde kalem oynatan Ahmet Taşgetiren, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Türkiye siyasetini kurgulayan akıl ve bu aklın MHP ile olan irtibatı"na yönelik sözlerine ilişkin olarak, "Özel hassas konulara iğne batırıyor. İlginç. Bunlar siyasetin şeffaflaşması yolunda doğru aşamalar gibi geliyor bana." dedi ve yine rengini belli etti.

Taşgetiren, Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin "Ak Parti nasıl okudu acaba?" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ak Parti nasıl okudu, daha önemlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl okudu Bahçeli’nin “sonsuz desteği”ni? Özgür Özel’in yorumunu nasıl değerlendirdi? Bahçeli’nin ilk anayasa değişikliği çağrısı, ardından gelen Cumhur İttifakı oluşumu, süreç içinde Ak Parti’nin politikalarda daha çok MHP benzeşmesi yaşamasını nasıl okudu Cumhurbaşkanı ve AK Parti? “Siyaseti kurgulayan akıl” diye, daha bilinen ifadesiyle “Derin” bir yapı mı var? Özgür Özel “Boş mu atıyor?” yoksa bir bildiği mi var? Mesela MHP’yi o özel yapının parçası olarak görüyor da “Normalleşme” dediği şey ile, “İttifak”ın AK Parti kanadını daha “görünür ve makul siyaset alanı”na çekmek mi istiyor?

Ben hep işin ucu böyle değerlendirmelere gelince “Derin devlet varsa Cumhurbaşkanı Erdoğan onun neresinde olabilir, 22 yılda o yapıyı kontrol edecek duruma gelmedi mi, yoksa o yapıyı kontrol ederek mi işler yürütülüyor?” diye sordum. Bence MHP ile ilişkileri sorgularken bazı Ak Partililerin kafasında da benzeri sorular var. Özgür Özel hassas konulara iğne batırıyor. İlginç. Bunlar siyasetin şeffaflaşması yolunda doğru aşamalar gibi geliyor bana."

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