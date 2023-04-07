Ahmet Özal'a büyük şok! Böyle ifşa oldu! Doğruysa, çok büyük rezalet

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen ama gerekli 100 bin imza yerine sadece bin 544 imza toplayabilen TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal’ın sosyal medya ekibinin aylardır maaşlarını alamadıkları ortaya çıktı. Özal'ın sosyal medya ekibi, bunun üzerine Özal'ın Twitter hesabından çok konuşulacak çeşitli paylaşımlarda bulundu.

Bunları Özal'ın kandırdığı ekip yazıyor

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın da oğlu olan Ahmet Özal’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, “Ahmet Özal TEK Parti'den istifa etmiştir. Partinin bırakın genel başkanı olmayı, üyesi bile değildir. Kamuoyunca çıkan haberlerin tamamı düzmecedir. Bu paylaşım Ahmet Özal'ın maaşlarını ödemeyip ortada bıraktığı, kandırdığı sosyal medya ekibi tarafından yapılmıştır!” şeklinde ifadeler yer aldı.

Çaycının parasını bile ödememiştir

Maaşlarının ödenmediğini belirten 'sosyal medya' ekibi, paylaşımın devamında, “Ahmet Özal TEK Parti'de herkesi oyalamıştır. Çaycısının parasını bile ödememiştir. Partide kimse kendisine saygı duymaz. Ahmet Özal, babası Turgut Özal'ın kemiklerini sızlatırcasına CHP'ye destek vermiştir. Kendisini reddediyoruz! Bu kadar yalanı kaldıramıyoruz. Yazıklar olsun…" ifadelerini kullandı.

Özal'ın emaneti diye atamıştık

Öte yandan TEK Parti’nin sosyal medya hesaplarında da paylaşımlarda bulunuldu. TEK Parti'nin hesabından, "Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) olarak Ahmet Özal'ı rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal beyefendinin emaneti olduğu için partimizin başına genel başkan olarak atama ile getirdik" denildikten sonra şu açıklama yapıldı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"2-) Ahmet Özal Cumhurbaşkanı adayı olmaya bireysel olarak karar vermiş ve Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı görevinden, parti üyeliğinden istifa etmiştir.

3-) Ahmet Özal'ın Cumhurbaşkanlığı imza kampanyasına Teknoloji Kalkınma Partisi teşkilatları ve üyeleri olarak destek vermedik! Sebebi ise kendisinin aday olmasını kati süretle istemememizdir...

Ahmet Özal TEK Parti üyesi bile değil

4-) Bugün partimizin Genel Başkanı olmayan Ahmet Özal'ın, CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek Millet İttifakı'na destek verdiğini açıkladığını kamuoyundan öğrendik.

5-) Ahmet Özal kişisel menfaatleri için 6'lı masanın yanında yer alıp rahmetli babasının mezarda kemiklerini sızlatmaktadır! Ahmet Özal, Teknoloji Kalkınma Partisi'nin üyesi bile değildir! Partimizin adını kullanarak kendi kişisel menfaatlerine ulaşmaya çalışmaktadır.

Kılıçdaroğlu bile bile görüştü...

6-) Kemal Kılıçdaroğlu ise bunu bilmesine rağmen Ahmet Özal'ı kabul etmiş ve partimizin ismini kullanmıştır. Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) teşkilatları olarak biz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın yanındayız!

TEK Parti Erdoğan'a destek verecek

7-) Devletimiz ve Milletimizin refahı ve huzuru için gece gündüz mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakıp, rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal beyefendinin kemiklerini sızlatmayacağız!

8-) Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur... Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Dr. Süleyman Yağcıoğlu - ANAP Samsun Kurucusu - 17. Dönem Milletvekili - TBMM Başkanlık Divanı E. Üyesi"