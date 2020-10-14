Ahmet Necdet Sezer, skandal tweeti aklamaya çalıştı

16 Mayıs 2000-28 Ağustos 2007 tarihleri arasında görev yapan, Türkiye’nin 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, darbecileri savunan bir açıklamaya imza attı.

Uzun zamandır hiçbir yerde demeç vermeyen Sezer, CHP yandaşı TELE 1'e konuştu.

Sezer, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın skandal 'Işıklar Yanıyor' tweetini normalleştirmeye uğraştı.

beyazgazete'nin haberine göre; eski Cumhurbaşkanı Sezer, “13 Ekim Ankara'nın kurtuluşuydu, bu yüzden Ankara'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ışıkları açıktı.” dedi.

Ne olmuştu?

AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı darbe iması gündeme bomba gibi düştü. Yıldırım'ın Enis Berberoğlu için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla ilgili 'ışıklar yanıyor' paylaşımı darbe iması olarak yorumlanırken sosyal medyadan istifa çağrıları yapıldı.