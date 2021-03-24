Ahmet Mücahit Arınç kimdir?

Ahmet Mücahit Arınç 4 Mart 1986 Manisa’da dünyaya geldi. Ahmet Mücahit Arınç; ilkokulu Manisa’da, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra, lisans derecesini İstanbul Bilgi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyaset Bilimi lisans programından 2009 yılında mezun olarak almaya hak kazanmıştır.

2009-2010 yılı arasında TOBB-TEPAV bünyesinde Uzman-Araştırmacı sıfatıyla çalıştıktan sonra enerji ve petrol sektöründe faaliyet göstermekte olan Turkish Petroleum International Company (TPIC) bünyesine katılmıştır. Burada 2010-2018 yılları arasında sırasıyla Petrol ve Petrol Ürünleri Ticareti Müdürlüğünde Kıdemli Uzman, Genel Müdür Danışmanı, Kurumsal İletişim Koordinatörü ve İstanbul temsilcisi olarak doğrudan Genel Müdürlük makamına bağlı olarak görev yapmıştır. Görevde olduğu süre içerisinde yurtiçi ve yurtdışı projelerde aktif olarak yer almış, kuruma sağladığı katkılarından dolayı Takdir belgesi ile ödüllendirilmiştir. Kurumunun ve himayelerinde bulunulan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yönetici ve personel yetkinlik değerlendirme testlerine ve çalışmalarına tabi olup başarılı olmuştur. Ayrıca yurtiçi operasyonlarının idari işlerinin yönetimi, muadil ve muhatap kurumlar nezdinde müzakereler, kurumsallaşma, yenilenme ve iyileştirme çalışmalarının raporlanması ve uygulanabilmesi konularında katkı sağlamıştır.

Üniversite ve sonrasında iş yaşamında çeşitli dernek ve kulüplerde yer almıştır. Avrupa’da Türklerin bulundukları bölgelerde entegrasyon problemlerinin giderilmesi, yerel meclislere ve belediyelere seçilmelerine katkı sağlamak için farkındalık ve lobi oluşturulabilmesi, ırkçılık ve islamofobi ile mücadele gibi konularda yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda katılımcı ve organizatör olarak görev almıştır.

Ülkemizin en önemli stratejik konularının başında gelen enerji başta olmak üzere uluslararası ilişkiler bağlamında kendisini geliştirmeye devam etmeyi amaçlayan Arınç, iyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.