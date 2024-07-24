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Medya Ahmet Hakan'dan Doğu Perinçek’e çok sert sözler! Resmen yerin dibine soktu
Medya

Ahmet Hakan'dan Doğu Perinçek’e çok sert sözler! Resmen yerin dibine soktu

Yeniakit Publisher
2024-07-24 12:55:00 -
Ahmet Hakan'dan Doğu Perinçek’e çok sert sözler! Resmen yerin dibine soktu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Doğu Perinçek’in “CHP iktidara gelirse asker izin vermez” söylemini eleştirdi. Hakan, Perinçek'in bu söylemiyle militarizmi diriltmeye çalıştığını belirtti. Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet'te yayımlanan cevabını benimsediğini ifade eden Hakan, Türkiye’nin bu anlayıştan kurtulduğunu vurguladı. Hakan, Türkiye'nin artık demokratik bir anlayışa sahip olduğunu kaydettiği yazısında şunları ifade etti:

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Doğu Perinçek’in “CHP iktidara gelirse asker izin vermez” söylemini eleştirdi. Hakan, Perinçek'in bu söylemiyle militarizmi diriltmeye çalıştığını belirtti. Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet'te yayımlanan cevabını benimsediğini ifade eden Hakan, Türkiye’nin bu anlayıştan kurtulduğunu vurguladı. Hakan, Türkiye'nin artık demokratik bir anlayışa sahip olduğunu kaydettiği yazısında şunları ifade etti:

"90’ların en popüler cümlesi şuydu:

*

Refah Partisi iktidara gelirse asker buna izin vermez.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

*

Militarizmi içselleştirmiş çok ayıplı bir cümleydi bu.

*

Çok şükür kurtulduk bunlardan.

Bu anlayış, bu yaklaşım yıkıldı gitti.

*

Fakat Doğu Perinçek, bu kahrolası anlayışı yeniden diriltmek amacıyla “CHP iktidara gelirse asker izin vermez” falan diyerek ölü yüzü pudralamaya çalışmış.

*

Abdulkadir Selvi, dünkü Hürriyet’te Doğu Perinçek’e hak ettiği türden muhteşem bir cevap yazdı.

Noktasına, virgülüne kadar şiddetle benimsiyorum o cevabı."

 

 

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