Ahmet Hakan, tüm Türkiye'ye duyurdu! O ünlü işadamı parti kurdu

Ahmet Hakan, Teoman Mutlu'nun Yerli ve Milli Parti'yi kurduğunu yazdı. Hakan, Teoman Mutlu'nun parti kurma takıntısının olduğunu ve 27 Temmuz'da büyük kongre düzenleyeceğini belirtti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında, Mutlu'nun merkezde olan kitle partisi eksikliğini doldurmak istediğini ifade etti. Hakan, Mutlu'nun aşırılığa kaçmayan, her eğilimi kucaklayan bir parti oluşturmak istediğini vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Teoman Mutlu’yla epeydir tanışıyoruz. 45 yaşında. Başarılı bir iş insanı. Fabrikaları var. Yurtdışında işleri var. Hali vakti yerinde yani. Fakat parti kurmayı takıntı hale getirmiş durumda. Nitekim “Yerli ve Milli Parti” adıyla kurdu partiyi. 27 Temmuz’da büyük kongre varmış. Beni de davet etti kongreye.

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Daveti aldığımda kendisine bir kez daha sordum: “Bütün kesimlerin partisi var. Siyasette boşluk yok. Pazarlıkçı küçük partilerde bile enflasyon var. Niye giriyorsun bu işe?”

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Bana verdiği cevap şu: “Aşırılığa kaçmayan, merkezde olan kitle partisi yok. Her eğilimi kucaklayan bir parti yok. Biz bu boşluğu dolduracağız. Irkçılık, mezhepçilik, bölgecilik yapmayı ihraç sebebi olarak göreceğiz. Dış politikada milli adımlara tam destek vereceğiz.”

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Benim aklım pek kesmiyor ama yine de hadi hayırlısı."