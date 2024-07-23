  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Hakan, tüm Türkiye'ye duyurdu! O ünlü işadamı parti kurdu
Medya

Ahmet Hakan, tüm Türkiye'ye duyurdu! O ünlü işadamı parti kurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-23 11:00:00 -
Ahmet Hakan, tüm Türkiye'ye duyurdu! O ünlü işadamı parti kurdu

Ahmet Hakan, Teoman Mutlu'nun Yerli ve Milli Parti'yi kurduğunu yazdı. Hakan, Teoman Mutlu'nun parti kurma takıntısının olduğunu ve 27 Temmuz'da büyük kongre düzenleyeceğini belirtti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında, Mutlu'nun merkezde olan kitle partisi eksikliğini doldurmak istediğini ifade etti. Hakan, Mutlu'nun aşırılığa kaçmayan, her eğilimi kucaklayan bir parti oluşturmak istediğini vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Teoman Mutlu'nun Yerli ve Milli Parti'yi kurduğunu yazdı. Hakan, Teoman Mutlu'nun parti kurma takıntısının olduğunu ve 27 Temmuz'da büyük kongre düzenleyeceğini belirtti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında, Mutlu'nun merkezde olan kitle partisi eksikliğini doldurmak istediğini ifade etti. Hakan, Mutlu'nun aşırılığa kaçmayan, her eğilimi kucaklayan bir parti oluşturmak istediğini vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Teoman Mutlu’yla epeydir tanışıyoruz. 45 yaşında. Başarılı bir iş insanı. Fabrikaları var. Yurtdışında işleri var. Hali vakti yerinde yani. Fakat parti kurmayı takıntı hale getirmiş durumda. Nitekim “Yerli ve Milli Parti” adıyla kurdu partiyi. 27 Temmuz’da büyük kongre varmış. Beni de davet etti kongreye.

*

Daveti aldığımda kendisine bir kez daha sordum: “Bütün kesimlerin partisi var. Siyasette boşluk yok. Pazarlıkçı küçük partilerde bile enflasyon var. Niye giriyorsun bu işe?”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

*

Bana verdiği cevap şu: “Aşırılığa kaçmayan, merkezde olan kitle partisi yok. Her eğilimi kucaklayan bir parti yok. Biz bu boşluğu dolduracağız. Irkçılık, mezhepçilik, bölgecilik yapmayı ihraç sebebi olarak göreceğiz. Dış politikada milli adımlara tam destek vereceğiz.”

*

Benim aklım pek kesmiyor ama yine de hadi hayırlısı."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

malum

ne kadar yerli ve milli yurtdışında işi var mış mış .

BEN OY VERMEYECEĞİM CHPKK LIDIR

Adı:Teoman tuhaf iş adamı birleşince karşıma:TUSİAD çıkar o halde CHPKK partisnin diğer versiyonu TUSİAD parti kurmuş oluyor!kime hizmet ediyor CHP ve DEM hizmet etti:Teoman ismi çok tuhaf geldi kabul etmiyorum!Herşeyi kucaklamak nedir?öyle şey cıvık olur!CHP DEM Muhafazar milliyetçiler asla bir arada olmaz dünyada örneğide YOK!
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23