  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Hakan resmen küplere bindi: Bu, Batı uygarlığının cenaze töreni
Medya

Ahmet Hakan resmen küplere bindi: Bu, Batı uygarlığının cenaze töreni

Yeniakit Publisher
2024-07-27 11:35:00 -
Ahmet Hakan resmen küplere bindi: Bu, Batı uygarlığının cenaze töreni

Ahmet Hakan, Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde alkışlanmasını "Batı uygarlığının cenaze töreni" olarak nitelendirdi. Hakan, Kongre üyelerinin Netanyahu’nun gaddarlığını, soykırımını ve çocuk katliamını alkışladığını belirtti. Bu alkışların Batı uygarlığının temel değerlerinin yok oluşunun bir sembolü olduğunu ifade eden Hakan, Batı’nın insan hakları ideallerinin ve uluslararası kurumların artık güvenilirliğini kaybettiğini vurguladı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde alkışlanmasını "Batı uygarlığının cenaze töreni" olarak nitelendirdi. Hakan, Kongre üyelerinin Netanyahu’nun gaddarlığını, soykırımını ve çocuk katliamını alkışladığını belirtti. Bu alkışların Batı uygarlığının temel değerlerinin yok oluşunun bir sembolü olduğunu ifade eden Hakan, Batı’nın insan hakları ideallerinin ve uluslararası kurumların artık güvenilirliğini kaybettiğini vurguladı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Netanyahu, ABD Kongresi’nde alkışlandı.

Hem de dakikalarca... Hem de coşkuyla... Hem de ayakta...

Kongre üyeleri, Netanyahu’nun şahsında...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Gaddarlığı alkışladılar.

- Soykırımı alkışladılar.

- Çocuk katliamını alkışladılar.

- Bombardımanları alkışladılar.

- Sivillerin yerlerinden edilmesini alkışladılar.

- Bir ulusun açlık ve susuzluğa mahkûm edilmesini alkışladılar.

*

Bu alkışlı seremoni, aslında bir cenaze töreniydi.

Uluslararası kurumların, insan hakları idealinin, temel değerlerin, kısacası topyekûn Batı uygarlığının cenaze töreniydi."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23