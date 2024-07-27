Ahmet Hakan resmen küplere bindi: Bu, Batı uygarlığının cenaze töreni

Ahmet Hakan, Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde alkışlanmasını "Batı uygarlığının cenaze töreni" olarak nitelendirdi. Hakan, Kongre üyelerinin Netanyahu’nun gaddarlığını, soykırımını ve çocuk katliamını alkışladığını belirtti. Bu alkışların Batı uygarlığının temel değerlerinin yok oluşunun bir sembolü olduğunu ifade eden Hakan, Batı’nın insan hakları ideallerinin ve uluslararası kurumların artık güvenilirliğini kaybettiğini vurguladı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Netanyahu, ABD Kongresi’nde alkışlandı.

Hem de dakikalarca... Hem de coşkuyla... Hem de ayakta...

Kongre üyeleri, Netanyahu’nun şahsında...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Gaddarlığı alkışladılar.

- Soykırımı alkışladılar.

- Çocuk katliamını alkışladılar.

- Bombardımanları alkışladılar.

- Sivillerin yerlerinden edilmesini alkışladılar.

- Bir ulusun açlık ve susuzluğa mahkûm edilmesini alkışladılar.

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Bu alkışlı seremoni, aslında bir cenaze töreniydi.

Uluslararası kurumların, insan hakları idealinin, temel değerlerin, kısacası topyekûn Batı uygarlığının cenaze töreniydi."