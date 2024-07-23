Ahmet Hakan, "Bunlar rahatsız tiplerdir" diyerek patladı: Ne var kardeşim bu fotoğrafta

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yan yana geldiği fotoğrafın yanlış yorumlandığını yazdı. Hakan, fotoğrafta muhalefet lideri ile Cumhurbaşkanı'nın sohbet ettiğini belirtti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında, bazı kesimlerin Özgür Özel'in Erdoğan karşısında destansı bir duruş sergilemediğini düşündüğünü ifade etti. Hakan, muhalefet liderinin destansı duruşunun bir fotoğraftan çıkmayacağını vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Ben bu fotoğrafa bakarken şunu görüyorum:

Muhalefet lideri ile ülkenin Cumhurbaşkanı sohbet ediyor.

Ancak bazıları bu fotoğrafa bakınca...

CHP Lideri Özgür Özel’in Erdoğan karşısında destansı bir duruş sergilemediğini görüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı daha iyi işitmek ya da sözlerini daha iyi duyurmak için hafifçe eğilmiş Özgür Özel.

Ne var bunda?

Muhalefet liderinin destansı duruşu, bir fotoğraf karesinin saptadığı anlık bir durumdan çıkmaz.

(...)

Şunu asla unutmayalım:

Bu fotoğraf karesini dillerine dolayanlar, iktidar ile muhalefet arasında diyalog kurulmasından rahatsız tiplerdir. Çok da şey etmeyelim yani."