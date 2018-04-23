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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli taraftarlara tepki

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-1 yendiği maç sırasında Ahmet Çakar, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 23:49
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli taraftarlara tepki

 

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 4-1 yendiği karşılaşma oynanırken, Ahmet Çakar'dan bir tepki geldi.

Fenerbahçe taraftarlarının maç sırasında Şenol Güneş ve Beşiktaş'a küfür etmesine Ahmet Çakar tepki gösterdi.

Ahmet Çakar sosyal medya hesabından Kadıköy'deki küfürlerle ilgili ''Fenerbahçe taraftarının 90 dakika boyunca Şenol Güneş ve Beşiktaş'a ağır küfürleri kabul edilemeyecek bir terbiyesizliktir'' mesajını paylaştı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:49
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