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Ahmet Çakar'dan Aykut Kocaman sözleri: Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu varmış...

Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamaları yorumladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 03:59
Ahmet Çakar'dan Aykut Kocaman sözleri: Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu varmış...

Aykut Efendi'ye soruyorum...

3 Temmuz şike sürecinden sonra Aykut Kocaman'ın literatüre geçmiş bir sözü vardır... O hep demiştir ki; "Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır."

Yahu! Meğer ne kadar haklıymış…

Gerçekten bir gün ortaya çıkıveriyor. Üstelik bu gerçekleri açıklayan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç olunca, gerçekten daha da bir gerçek oluyor değil mi Aykutçuğum!

Ali Koç'un açıklamalarına göre; Kocaman'ın teknik heyeti, son 4 ayda takımı tam anlamıyla sabote etmiş. Hem de çok ciddi istihbarat ve casusluk metotları kullanarak. Oyunculara yanlış antrenman yaptırmışlar, takımı maça yorgun çıkarmışlar, Cocu'nun leşini soyunma odasına getirdikleri halıya saracaklarını, ironik de olsa ifade etmişler. Kulübe ait bilgisayardaki oyuncu performans datalarını, bir yerlere sızdırmışlar. Geçen sezonki bütün oyuncu datalarını yok etmişler ve daha neler neler…

Gerçekten gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu varmış Aykutçuğum..

30 milyon Fenerbahçeli'ye soruyorum:

- Kocaman ayrıldıktan sonra kulüpte kalan teknik heyetinin takımı sabote etmesinin nedeni ne olabilir?
- Phillip Cocu'nun gitmesinin, takımın arka arkaya kötü sonuçlar almasının kime ne faydası olabilir?
- Performans datalarının kime aktarıldığını öngörebiliyor musunuz?
- Geçen yılki datalar niye silindi?

Hayatlarında birkaç tane casusluk filmini izleyenler ya da Agatha Christie'nin polisiye romanlarını okuyanlar, çete başının kim olduğunu hemen anlar. Çünkü Agatha Christie, hep der ki; "Bir cinayette, bu cinayetten kim fayda görüyorsa bilin ki katil olmaya en yakın kişi odur." Dataların silinmesi, bilgilerin dışarıya sızdırılması, takımı ve oyuncuları sabote ederek Cocu'nun gönderilmesi kime yarar? Kararı 30 milyon Fenerbahçe taraftarı versin. Umumiyetle Agatha Christie romanlarında katil uşak veya aşçı çıkar… Ama çok gariptir yıllar önce benim okuduğum Agatha Christie'nin bir polisiyesinde katil seyis (!) çıktı!!

Kaynak:Sabah

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 03:59
  1. Ahmet Çakar
  2. Aykut Kocaman
  3. Fenerbahçe

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