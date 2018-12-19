Ahmet Çakar'dan Ali Koç'a sert sözler: Tam bir üçüncü dünya ülkesi kulüp başkanı...

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un UEFA'dan men cezası alma riskine rağmen Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyon olacak bir kadro kurma niyetiyle ilgili sert eleştirilerde bulundu. Sabah Gazetesi'nde değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar şunları söyledi:

"Üçüncü dünya ülkesi kulüp başkanı...''

Ali Koç göreve gelirken, "Bizim yönetim ve kulüp olarak her şeyimiz şeffaf ve yasal olacak ayrıca Avrupa'nın en büyük 10 kulübü arasına gireceğiz' demişti. Şimdi karakucak işlere başlıyor. 'Gözü karartacağız, Avrupa'dan ceza alacağız, Türkiye'de şampiyonluk için oynayacağız' demek tam bir üçüncü dünya ülkesi kulüp başkanı yaklaşımıdır. O zaman Aziz Yıldırım'ın günahı neydi? Başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı har vurup harman savurmakla, bütçeyi negatifleştirmekle suçladı."

"Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ilk 2 yada ilk 3'e girmesi çok zor''

"Peki gözü karartıp trilyonlarca liralık transfer yapmak sağlıklı ve normal bir iş mi? Hem Avrupa'ya gitmeyip UEFA'dan ağır bir ceza alacaksın hem de kulübün bütçesini daha da zora sokacaksın. Trilyonluk transferler yaptığında, bu sene şampiyon mu olacaksın? Ronaldo, Messi gelse bu Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de ilk 2 ya da 3'e girmesi çok zor. Peki sorarım, bu paralar nereden bulunacak? Ali Koç kendi cebinden mi verecek? Yoksa bulduğu kredilerle kulübü daha da fazla borcun içine mi sokacak? Sayın Ali Koç 'Vizyon' dedi, sonra oyuncuları otobüsle Akhisar'dan İstanbul'a getirdi. 'Sağlıklı bir finans sistemi kuracağız' dedi, şimdi 'Dağıtıyoruz, gözü karartıyoruz' dedi. Yaptıkları asla kabul edilemez."