Ahmet Çakar: Galatasaray ligi dördüncü bitirecek!

Süper Lig'de son 5 hafta kala kızışan şampiyonluk yarışıyla ilgili eski hakem Ahmet Çakar, dikkat çeken bir yorumda bulundu.



''FAVORİM BAŞAKŞEHİR, GALATASARAY 4. OLUR''



Kalan maçlara göre şampiyonluk şansı en yüksek olan takımın Başakşehir olduğunu söyleyen Çakar, "Benim şampiyonluk favorim Başakşehir'dir. İçimden bir ses Galatasaray'ın ligi 4. bitireceğini söylüyor" ifadelerini kullandı.



