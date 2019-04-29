Ahmet Çakar: Beşiktaş - Ankaragücü maçında aman Beşiktaş'ın canı yanmasın dendi

Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig 30. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ettiği maçta Burak Yılmaz'ın Kulusic'e yaptığı harekete sarı kart verilip verilmemesi gecenin tartışması oldu. Ahmet Çakar ise bu konuda Beyaz TV'de sert eleştirilerde bulundu.

''Türk futbolundaki rezillik bu gece ortaya çıkmıştır''

Türk futbolundaki rezillik bu gece ortaya çıkmıştır. Haftalardır oynanan rezillik var. Türk hakemlerinin ne kadar korkak ve cin olmadan şeytan çarpan olduğu ortaya çıkmıştır. Biz de hata yaptık. Ancak biz durumu kurtarmak için eyyam yapmadık.

"Burak'ın hareketi sarı kart''

Halil Umut Meler biliyor ki, Burak Yılmaz'ın Kulusic'e yaptığı hareket sarı kart. Kırmızı kart değil kabul ediyorum. Ancak yaptığı hareket sarı kart çok net. Hiçbir futbolcu arkadan gelen futbolcuyu engellemek için elini, dirseğini omuzunun üzerine çıkarmaz. Yaralayıcı bir hareket. Kulusic yaralandı. 3-4 dakika kan geldi ve tampon yapıldı.

''Beşiktaş - Ankaragücü maçında aman Beşiktaş'ın canı yanmasın dendi''

Beşiktaş - Ankaragücü maçında aman Beşiktaş'ın canı yanmasın dendi. Sivasspor maçında Burak Yılmaz zaten açıklamasını yaparak, "Hakemler benim sarı kart sınırında olduğumu biliyor." dedi ve yaptığı kurnazlık %100 sonuç verdi.