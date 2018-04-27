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Ahmet Ağaoğlu: Gerçeğe dönüyoruz

Kulübün içinde bulunduğu maddi şartları bildiklerini ve sistemi oturtmak zorunda olduklarını söyleyen Ağaoğlu “Biz geçmişe değil, gerçeğe dönüyoruz” dedi

27 Nisan 2018 Cuma 08:32
Ahmet Ağaoğlu: Gerçeğe dönüyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA Spor Masası’nda gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Olağanüstü genel kurulla yönetime geldiklerini hatırlatan Ağaoğlu “Kulübü olağanüstü noktaya getiren en önemli sorunlarından birisi, profesyonel takımımızın şu an ligde 5. sırada olması. Şampiyonluktan uzaklaşınca, 950 milyon civarında borç... Bütün bunlar bu noktaya getirdi. Zor ve olağanüstü şartlarda göreve geldik. Birikmiş çok ciddi borç var. Gelir tamamen temlikli. Zaten kulübün gelirlerinin neredeyse yüzde 80’i faize gidiyor. Bunları bir oturtmamız, düzene koymamız lazım. Burası ticari müessese değil aynı zamanda futbol kulübü. Borçlardan onlara yoğunlaşamıyorsunuz” dedi. 

Türkiye’de kulüplerin, gelirini artırdıkça borçlanmayı da o oranda yükselttiğini vurgulayan Ağaoğlu “O dönemde naklen yayın gelirleri 1 milyon dolardı, borçlanma 3 milyon dolar oluyordu. Şimdi 10 milyon dolar alıyorsunuz, 30 milyon dolar borçlanıyorsunuz. Hatta 3-4 katı borçlanıyorsunuz. Gelirler arttıkça Türk futbolunda borçlanma 3-5 katı oluyor. Çareler arıyoruz. Bağış kampanyası yaptık 6-7 saat içinde yüz 100 bin lira geldi. Trabzonspor’un başkanı olarak benim en büyük gücüm camiam, taraftarım. Bu düşünce yapısına sahip taraftarla her türlü güçlüğü aşarız. Altyapıya yöneleceğimizi söyledim. Radikal bir karar almak zorundayız. Eskiye falan dönmüyoruz, gerçeğe dönüyoruz” dedi.

∂ “Futbolculara alacaklarının 15 Mayıs’a kadar ödeneceğine dair söz verdik, 6 yabancı futbolcu alacaklarının 30 Nisan’da ödenmesi konusunda ihtar çekti. Bu 15 günlük tahammülsüzlük neyin nesi oluyor?”

∂ “UEFA ve FIFA ile yaşadığımız sıkıntılar belli. Borçlar dalga dalga gelince UEFA da, ‘Ne oluyor kardeşim’ diyor. Anadolu’da bir söz vardır: Bir hatır, iki hatır, üçüncü de vur yatır! Biliyoruz işimiz o kadar kolay değil.”
∂ “TFF’nin yarıda kalan derbiyle ilgili aldığı karar beni ilgilendirmez. Bir spor yazarı, ‘Güneş hastaneye gitmeden, Ağaoğlu nasıl ondan önce gidiyor, anlamıyorum’ diyor. Sen anlayamazsın çünkü sende beyin yok!”
∂ “Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün misyonu var bu takım içinde. Satmayı düşünmüyoruz. Teklif edilen ilk etapta çok ciddi bir rakam. Her şey para değil. Altyapıdaki futbolculara bir rol model lazım.”

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 08:32
  1. Trabzon
  2. Ağaoğlu

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