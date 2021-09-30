Ahmadov: Azerbaycan’ın 1 numaralı sorunu çözüldü

yeniakit.com.tr

27 Eylül Anma Günü'nde konuşan Türk Yaşlılar Birliği (TAİB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Misyon Medya Grubu Başkanı Ramin Ahmadov, “Ordumuzun zaferi ile Vatanseverlik Savaşı'nın başlangıcı ve bitişinin sadece topraklarımızın geri dönüşüyle değil, her şeyden önce mağlup halk sendromundan kurtulmasıyla sonuçlanmıştır” dedi.

Ramin Ahmadov, “Azerbaycan bağımsızlığını kazanır kazanmaz başlayan kanlı savaş, yeni kurulan Cumhuriyetin ağır yenilgisi, Karabağ'ın kaybıyla sonuçlandı. Elbette Azerbaycan'ın çok daha zayıf bir devlet karşısında yenilmesi, halkımızın hafızasında derin izler bıraktı. Azerbaycan halkı yaklaşık 30 yıldır intikam duygusuyla yaşıyor. İntikam günü nihayet geldi. Halkımız, bize karşı zulümler yapan Ermenistan'dan intikam aldı. Şimdi başımız dik! Ulusal onurumuz geri geldi! Biz muzaffer bir milletiz ve muzaffer bir devletiz!” diye konuştu.

Kazanılan zafer Azerbaycan halkını yenilgi sendromundan kurtardı

Ramin Ahmadov, 44 günlük savaşta kazanılan zaferin Azerbaycan halkını yenilgi sendromundan kurtardığını, bölgede yeni gerçeklerin ortaya çıkmasına da yol açtığını söyledi. Ermenistan'ın insanlığa karşı işlediği suçlardan bahseden Ramin Ahmadov, düşmanın halkımıza karşı vahşetinin ulusal birliğimizi sarsmadığını belirterek şunları kaydetti: “Savaş sırasında düşman, yasak silahlarla şehirlerimize ve köylerimize ateş açarak halkımız arasında panik yaratmaya ve bizi geri çevirmeye çalıştı. Ama milli birliğimiz, Cumhurbaşkanı etrafındaki yakın birliğimiz düşmanın planlarını boşa çıkardı. Düşmanın sivil halka yönelik acımasız saldırıları, ordumuzda ve halkta intikam duygusunu artırdı. Gence, Barda ve Tatar'a yapılan roket saldırıları kısa sürede iyi bir karşılık aldı. Düşman, Azerbaycan halkının Önderliğine ve Ordumuza olan inancını bir kez daha gördü. Bu inanç bizi zafere götürdü!”

Azerbaycan halkının bir numaralı sorunu çözüldü!

Ahmadov şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, siyasi kariyeri boyunca Azerbaycan'ın bir numaralı sorununun Karabağ sorunu olduğunu halkın ve uluslararası kuruluşların dikkatine sunmuştur. Nihayet vakit geldi ve Azerbaycan halkının bir numaralı sorunu çözüldü. Halkımızın toprak bütünlüğü sorunu yoktur. Genel olarak Azerbaycan'da "Dağlık Karabağ" olarak adlandırılan bir idari bölge yoktur. Hiçbir güç çözülmüş bir çatışmayı yeniden ateşleyemez. Cumhurbaşkanı ayrıca, birisi Dağlık Karabağ adlı ölü bir adamı diriltmek istiyorsa, onu kendi topraklarında diriltmesi gerektiğini açıkça belirtti. Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği görüşler, hiçbir gücün Azerbaycan'ın iradesini kabul edemeyeceğini bir kez daha kanıtlamaktadır. Azerbaycan bağımsız bir devlettir ve kararlarını ulusal çıkarlarına göre verebilmektedir! Ermenistan tarihinin en ağır yenilgisini aldı. Ermeni faşizmini yendik. Azerbaycan, Ermeni faşizminin yeniden yükselmesine izin vermeyecektir. Başkomutan İlham Aliyev ve liderliğindeki muzaffer Ordu, Azerbaycan'ın devletini ve güvenliğini tehdit edecek tüm intikamcı saldırıları önlemeye muktedir ve hazırdır!”