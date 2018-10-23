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Ahlaksız programların sunucusu Mehmet Ali Erbil'den yeni gelişme! "Durumu kötü"

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Ebil'in sağlık durumu hakkında bilgi verildi. TV programlarında ahlaksızlığı aşılayan Erbil'in durumunun kötü olduğu bildirildi.

23 Ekim 2018 Salı 17:37
Ahlaksız programların sunucusu Mehmet Ali Erbil'den yeni gelişme! "Durumu kötü"

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve Maslak'ta kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili kızı Sezin Erbil bilgi verdi. Sezin Erbil, 'Babamın kendi hastalığı nüksettiği için durumu kritik, kendisi hala yoğun bakımda' dedi. Erbil'in doktoru Jan Klod Kayukaise "Bu kez diğer dönemlerden daha ağır bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Yıllarca milletin ahlaki değerlerini sarsan TV programları yapan Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak Maslak'ta bir hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Acil ameliyat olan Erbil yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Erbil'in doktoru, önümüzdeki günlerde Erbil'i ikinci kez ameliyata alacaklarını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 17:37
  1. Mehmet Ali Erbil

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