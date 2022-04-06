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Gündem Ahlaksız Mehmet Ali Erbil ekranlara geri dönüyor
Gündem

Ahlaksız Mehmet Ali Erbil ekranlara geri dönüyor

Yıllar boyunca Türk toplumunun ahlaki yapısını dinamitleyen yayınlar yapan, ancak geçirdiği rahatsızlık sebebiyle ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, yeni bir proje hazırlığında olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 13:16:00 -
Ahlaksız Mehmet Ali Erbil ekranlara geri dönüyor

Yıllar boyunca Türk toplumunun ahlaki yapısını dinamitleyen yayınlar yapan, ancak geçirdiği rahatsızlık sebebiyle ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, yeni bir proje hazırlığında olduğunu belirtti. Kariyerinde bir ilk yaparak YouTube kanalı açmayı düşündüğünü ifade eden Erbil, "Z kuşağına ulaşmak için bu projeyi gerçekleştireceğim." dedi. Erbil "Konuklu olacak, her hafta bir konuk ile söyleşi yapacağız." ifadelerini kullandı.

 

 

 

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