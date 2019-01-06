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Ahırda çıkan yangın 13 koyunu telef etti

Van'da gece vakti bilinmeyen nedenden dolayı bir ahırda çıkan yangın 13 koyunu telef ederken, ahırı da kullanılamaz hale getirdi.

06 Ocak 2019 Pazar 15:53
Ahırda çıkan yangın 13 koyunu telef etti

Van'ın Özalp ilçesinde bir ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen 13 koyun telef oldu.

3 saat sonunda kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Özalp ilçesine bağlı Kırkçalı Mahallesi'nde Hamit Tarkan isimli vatandaşa ait ahırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gece sıralarında yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İlçe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonucunda yangını kontrol altına aldı.

13 koyun telef oldu

Kar ve buzlanma nedeniyle itfaiye ekiplerinin zorluk yaşadığı yangında, 13 koyun telef olurken, ahır ise kullanılamaz hale geldi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 15:53
  1. ahır
  2. yangın
  3. Hamit Tarkan
  4. itfaiye ekipleri
  5. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı
  6. Özalp İlçe İtfaiye Grup Amirliği
  7. Kar
  8. buzlanma

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