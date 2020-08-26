Ahiköy I ve Ahiköy II Hidroelektrik Santralleri ihalesi

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sivas'taki Ahiköy I ve Ahiköy II Hidroelektrik Santralleri ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla ihalesinin yapıldığını bildirdi.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Ahiköy I ve Ahiköy II Hidroelektrik Santralleri ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmelerinde teklif veren 8 firma arasından en yüksek teklifi 11 milyon 300 bin lira ile "Ergezen Yapı Ticaret Ltd. Şti." tarafından verildi.

Ahiköy I ve Ahiköy II Hidroelektrik Santrallerinin toplam 4,60 megavat kurulu gücü bulunuyor.

















