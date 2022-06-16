Ağzınız açık okuyacaksınız! Emin Çölaşan Akşener'i yere göğe sığdıramadı

Yıllardır Sözcü'de köşe karalayan ve mütedeyyin kesime kinini kusan Emin Çölaşan, CHP'nin kuyruğuna takılan çakma ülkücü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i yere göğe sığdıramadı.

Akşener'i öve öve bitiremeyen Çölaşan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Hakkındaki fikirlerimi kısaca aktarayım…

Sağlam bir kadın.

Cesur ve yürekli.

Evini bile bastılar ama geri adım atmadı.

CHP'den sonra ikinci büyük muhalefet partisinin genel başkanı.

37 milletvekiline sahip.

Siyasetin geçmişte de içinde idi, (ilk ve son olarak) bir kadın siyasetçi kimliği ile İçişleri Bakanlığı yapmıştı.

Ancak bugüne kadar hakkında herhangi bir yolsuzluk iddiası ortaya atılmadı.

Herhalde çok aradılar ama bulamadıkları anlaşılıyor.

★★★

Akşener, Tayyipgiller iktidarının korkulu rüyası…

Çok iyi çıkışlar yapıyor, her seferinde golü atıyor. Daha demokratik ve yürekli bir medya ortamında olsaydık çok daha büyük sesler getirirdi.

İsmini siyaset dedikodularına bulaştırmamayı başardı.

Her konuda tavrını net olarak ortaya koydu.

Örneğin cumhurbaşkanlığı konusu kendisine sorulduğunda “Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakan olmak istiyorum” dedi.