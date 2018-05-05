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Ağzından kaçırdı! Dünyada bomba etkisi yaptı

İspanyol devi Barcelona'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Luis Suarez, Antoine Griezmann'ı kadrolarına kattıklarını ağzından kaçırınca dünya futbolunda bomba etkisi yaptı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:46
Ağzından kaçırdı! Dünyada bomba etkisi yaptı

Uzun zamandır Barcelona'nın transfer listesinin üst sıralarında olduğu bilinen Atletico Madridli Greizmann için, Uruguaylı forvet Suarez önemli açıklamalarda bulundu.

Uruguay'da Radyo Rincon'a konuşan yıldız golcü, "Kulübe Griezmann, Ousmane Dembele ve Philippe Coutinho gibi kaliteli oyuncuların gelmesi muhteşem bir şey" ifadelerini kullandı.

Greizmann hakkında oldukça olumlu konuşan Suarez, sözlerine devam etti, "Griezmann, yıllardır yüksek seviyede oynuyor. Atletico Madrid gibi bir takıma hücumda liderlik yapıyor ancak dünyadaki en iyi kupayı kazanmak istiyorsa Barcelona'ya gelmeli, burada iyi karşılanacak." dedi.

Fransız yıldız Greizmann bu sezon Atletico forması ile çıktığı 46 karşılaşmada 27 gol atarken 14 asistlik performans gösterdi. 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:46
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